Добрые новости
08 октября,
2020
2
фото
Новости

Уголовное дело в отношении экс-чиновницы мэрии Натальи Цветковой прекращено

ТВ2
ТВ2
5 часов назад

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства администрации Томска Натальи Цветковой прекращено в связи с примирением сторон, сообщается на сайте Кировского районного суда.

Уголовное дело в отношении экс-чиновницы мэрии Натальи Цветковой прекращено

Напомним, что в начале июня региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело на одного из руководителей городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Имя Натальи Цветковой напрямую не называлась, но поскольку после этой новости именно она покинула мэрию, то все догадались, что именно ее ФСБ подозревала в злоупотреблении должностными полномочиями при сносе трех лип на проспекте Ленина. К слову сказать, липы были снесены в районе Лагерного сада компанией «Зонд-реклама», которой руководит сын заместителя губернатора Евгения Паршуто Дмитрий Паршуто. Сначала липы были уродливо обрезаны, а затем и вовсе исчезли. 

Уголовное дело в отношении экс-чиновницы мэрии Натальи Цветковой прекращено
Фото: ТВ2

Месяц назад Наталья Цветкова возглавила в Новосибирске муниципальное казенное учреждение «Горзеленхоз» и теперь отвечает за озеленение там.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:


Озеленение проспекта Ленина началось с уничтожения молодых лип
Рекламщики заменят варварски обрезанные липы на Ленина саженцами аналогичных пород

В Томске по материалам УФСБ возбудили дело за снос трех лип на проспекте Ленина

«Зонд-реклама» высадила новые липы вместо уничтоженных на проспекте Ленина

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
ТВ2 Видео Услуги Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.