Уголовное дело в отношении экс-чиновницы мэрии Натальи Цветковой прекращено

Напомним, что в начале июня региональный СК по материалам УФСБ возбудил уголовное дело на одного из руководителей городского департамента дорожной деятельности и благоустройства. Имя Натальи Цветковой напрямую не называлась, но поскольку после этой новости именно она покинула мэрию, то все догадались, что именно ее ФСБ подозревала в злоупотреблении должностными полномочиями при сносе трех лип на проспекте Ленина. К слову сказать, липы были снесены в районе Лагерного сада компанией «Зонд-реклама», которой руководит сын заместителя губернатора Евгения Паршуто Дмитрий Паршуто. Сначала липы были уродливо обрезаны, а затем и вовсе исчезли.