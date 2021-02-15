Уголовное дело о халатности возбуждено после вспышки псевдотуберкулеза в интернате в Томской области

Томские следователи возбудили уголовное дело о халатности в связи с госпитализацией воспитанников Крыловской школы-интерната в Бакчарском районе, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.





Напомним, 2 февраля 30 детей с признаками острой кишечной инфекции из Крыловской школы-интерната Бакчарского района доставили в Томск в инфекционную больницу им. Сибирцева. Вспышку инфекции в учреждении выявили на прошлой неделе. У 28 из 30 госпитализированных медики выявили псевдотуберкулез, еще у двоих детей диагностировали энтеровирус.



По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.





Ранее сотрудники томского Роспотребнадзора нашли мышей-полевок в овощехранилище Крыловской школы-интерната. Именно они, по мнению ведомства, стали причиной вспышки псевдотуберкулеза в учреждении.



Крыловская школа-интернат — вспомогательное учреждение, в котором находятся дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего в ней учатся 55 человек.



ПОДДЕРЖИ ТВ2!