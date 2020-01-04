Уголовное дело из-за избиения заключенных возбудили в Кемеровской области

Следственный комитет по Кемеровской области завел уголовное дело из-за избиения заключенных СИЗО-4 в Анжеро-Судженске, сообщает пресс-служба СК. Дело возбудили после того, как правозащитники из Gulagu.net опубликовали видео с избиением заключенных.

Следствие считает, что весной 2017 года сотрудники колонии били заключенных руками по голове, когда выводили их из камер для обыска и досмотра.





«На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении, - говорится в сообщении СК. - Установлены личности заключенных, которые подверглись избиению. Сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21».





На опубликованном Gulagu.net видео сотрудники колонии заставляют выйти заключенных из камеры №17 со словами «Кто не успеет — остается». Затем из помещения выходят друг за другом шесть человек, их бьют по головам и выстраивают лицом к стене. Слышен лай собаки. Потом в камеру возвращают дежурного. Сотрудники под громкую музыку начинают обыск, вскрывают пол.