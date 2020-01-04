Уголовное дело из-за избиения заключенных возбудили в Кемеровской области

Следственный комитет по Кемеровской области завел уголовное дело из-за избиения заключенных СИЗО-4 в Анжеро-Судженске, сообщает пресс-служба СК. Дело возбудили после того, как правозащитники из Gulagu.net опубликовали видео с избиением заключенных.
Следствие считает, что весной 2017 года сотрудники колонии били заключенных руками по голове, когда выводили их из камер для обыска и досмотра.
«На место предполагаемого преступления незамедлительно выехала следственная группа, которая установила личности части сотрудников, принимавших участие в избиении, - говорится в сообщении СК. - Установлены личности заключенных, которые подверглись избиению. Сотрудники СИЗО № 4 города Анжеро-Судженска допрошены, также установлено, что в этот день в СИЗО работали приданные силы ЛИУ-21 города Тайги. В настоящее время устанавливаются их личности. В ближайшее время будут проведены следственные действия с участием администрации СИЗО № 4 и ЛИУ -21».
На опубликованном Gulagu.net видео сотрудники колонии заставляют выйти заключенных из камеры №17 со словами «Кто не успеет — остается». Затем из помещения выходят друг за другом шесть человек, их бьют по головам и выстраивают лицом к стене. Слышен лай собаки. Потом в камеру возвращают дежурного. Сотрудники под громкую музыку начинают обыск, вскрывают пол.
Тайга.инфо отмечает, что координатор Gulagu.net Владимир Осечкин обратился по факту видео к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, генпрокурору РФ Юрию Чайке, директору ФСИН, в Минюст РФ и СК РФ по Кемеровской области.
Общественник потребовал провести проверку в СИЗО №4 по факту «жестокого обращения и превышений полномочий с применением насилия как минимум четырьмя сотрудниками ФСИН в отношении шести заключенных».
В пресс-релизе отмечают, что в ближайшее время пройдут следственные действия «с участием администрации СИЗО №4 и ЛИУ-21». За превышение должностных полномочий с применением насилия виновным в избиении грозит до десяти лет лишения свободы и запрет занимать определенные должности на три года.
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