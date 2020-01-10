УФСИН по Тыве отрицает, что их глава избил замначальника колонии за отказ принять гнилую рыбу
В УФСИН по Республике Тыва опровергли информацию о том, что глава регионального управления Дмитрий Обломий избил бывшего замначальника колонии № 1 Тывы Владимира Монгуша. Ранее замначальника колонии рассказал, что Обломий избил его за отказ принять гнилую рыбу для заключенных.
В пресс-службе УФСИН «Медиазоне» сообщили, что ведомство провело служебную проверку и опровергло рассказ экс-замначальника тывинской колонии № 1 Владимира Монгуша о том, что его избил Дмитрий Обломий. Региональный СК также провел расследование и в очередной раз отказал Монгушу в возбуждении уголовного дела. По версии комитета, речную рыбу вообще не поставляли во ФСИН «в связи с достаточным запасом рыбной продукции в учреждении».
Бывший замглавы колонии № 1 в Тыве, майор Владимир Монгуш опубликовал видео, на котором рассказал, что в январе 2019 года начальник регионального УФСИН Дмитрий Обломий избил его после отказа принять гнилую рыбу. Испорченный товар купили для отмывания денег, считает майор.
На видео Владимир Монгуш рассказывает, что в ходе разговора на овощебазе Дмитрий Обломий сказал ему: «Ты что, сука?», а Монгуш ответил: «Товарищ полковник, я не сука». После этих слов Обломий ударил его по голове.
По данному факту я даже сначала ничего не понимал, — говорит Монгуш. — Он сразу же сорвал мои погоны с бушлата, вырвал радиостанцию и нецензурными словами потребовал служебное удостоверение. Я не успел даже ему его вручить, он из моих рук все это вырвал. Далее он просто начал растаскивать меня по овощехранилищу, оскорбляя словами «Да тебя бы, тварь, в 38-м расстреляли бы!». Далее я был госпитализирован, так как почувствовал себя плохо.
В больнице Владимиру Монгушу диагностировали сотрясение мозга. Майор подал заявление в Следственный комитет, но уголовное дело возбуждать не стали. Монгуш обжаловал отказ, и суд вернул материалы в СК, но следователи вновь не нашли оснований для возбуждения дела. Летом 2019 года Владимир Монгуш уволился из УФСИН и обжалует отказ СК в суде.
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