УФСИН по Тыве отрицает, что их глава избил замначальника колонии за отказ принять гнилую рыбу

В УФСИН по Республике Тыва опровергли информацию о том, что глава регионального управления Дмитрий Обломий избил бывшего замначальника колонии № 1 Тывы Владимира Монгуша. Ранее замначальника колонии рассказал, что Обломий избил его за отказ принять гнилую рыбу для заключенных.

В пресс-службе УФСИН «Медиазоне» сообщили, что ведомство провело служебную проверку и опровергло рассказ экс-замначальника тывинской колонии № 1 Владимира Монгуша о том, что его избил Дмитрий Обломий. Региональный СК также провел расследование и в очередной раз отказал Монгушу в возбуждении уголовного дела. По версии комитета, речную рыбу вообще не поставляли во ФСИН «в связи с достаточным запасом рыбной продукции в учреждении».





Бывший замглавы колонии № 1 в Тыве, майор Владимир Монгуш опубликовал видео, на котором рассказал, что в январе 2019 года начальник регионального УФСИН Дмитрий Обломий избил его после отказа принять гнилую рыбу. Испорченный товар купили для отмывания денег, считает майор.