ОНК: Ивана Кляйна готовят к операции

Временно отстраненный от должности мэр Томска Иван Кляйн находится в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщают члены ОНК со ссылкой на личный разговор с руководством СИЗО.

«Иван Кляйн в удовлетворительном состоянии находится в медсанчасти. Его готовят к операции», — рассказал член ОНК Александр Палтусов.





В свою очередь, адвокат Ивана Кляйна Лариса Шейфер рассказала ТВ2, что запланированную операцию мэру Томска сотрудники ФСИН переносят уже несколько раз.





«Я не могу сказать, в связи с чем переносится операция. У меня лишь есть предположения, что все это выглядит как пытка. Человеку показана операция. С 26 января его ждут на тяжелую полостную операцию. Но в настоящее время ничего не происходит. Медики нашему подзащитному Ивану Григорьевичу говорили, что его должны были сегодня утром отправить на госпитализацию. И снова этого не произошло. Кроме как, бесчеловечным отношением лиц, которые смогут повлиять на эту ситуацию, я не могу никак назвать».





Напомним, вчера, 1 февраля, Томский областной суд оставил в силе решение Кировского районного суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ивана Кляйна. Защита мэра в суде говорила о том, что мэр «превратился в тяжелобольного человека, из-за болей не способного самостоятельно передвигаться и элементарно ухаживать за собой». И что дальнейшее пребывание под стражей может закончиться летальным исходом для их подзащитного. Ранее адвокаты Ивана Кляйна также заявляли, что специалистов по профилю заболевания Ивана Кляйна в СИЗО-1 нет, как и нет условий для необходимого обследования.





Но суд все равно не поддержал апелляцию.