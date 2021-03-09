УФСИН будет благоустраивать в Томске меньше объектов, чем в 2020 году

Администрация Томска завершила отбор подрядчиков по благоустройству общественных пространств в 2021 году. Бригады УФСИН в 2020 году продолжат благоустройство нижней террасы Лагерного сада, Михайловской рощи и Березовой рощи в мкр. Каштак.

В 2020 году Томск на благоустройство направил 180 млн рублей. Работы проводились в сквере по улице Вершинина, сквере имени Пушкина, аллее по Фрунзе, 116-126, Парке Победы, сквере на Суворова, Лагерном саду, Михайловской роще, проспекте Кирова, березовой роще на Каштаке, сквере по улице Кутузова, пешеходной зоне по улице Усова, сквере у ДК «Авангард» в Томске и других. Подрядчиком на 12 объектах из списка выступило УФСИН. Подрядчики должны были завершить работы к 1 сентября, но из-за пандемии сроки сдвинулись. Поэтому окончательная приемка работы в ДК «Авангард» и Лагерном саду прошла только в декабре.

«В этом году на благоустройство общественных пространств Томска из бюджетов федерации, области и муниципалитета направлено порядка 152 млн рублей, — сообщил и.о. мэра Томска Михаил Ратнер. — На эти средства мы продолжим благоустройство знаковых для Томска мест, таких как Лагерный сад, Михайловская роща, сквер Воинов-интернационалистов и других, где работы начали в прошлые годы, и выйдем на пространства, ставшие лидерами рейтингового голосования томичей. Речь идет о скверах на пересечении пр. Фрунзе и ул. Л. Толстого, у домов №№ 10-12 в пос. Светлом, сквера Памяти по пр. Ленина, 44 и парке томских ученых в мкр. Наука. По итогам аукционов мы видим, что почти у каждого победителя по одному объекту, это позволит строителям эффективно сосредоточить силы, своевременно завершить благоустройство, а нам приступить к приемке работ заблаговременно до конца сезона».





В мэрии завершили отбор подрядчиков, которые займутся благоустройством.



Так, специалисты ООО «Армстрой» создадут новый облик Парка томских ученых в мкр. Наука и пешеходной зоны по ул. И. Черных от ул. Лазарева до ул. Беринга. В сквере по пр. Фрунзе, 174 будут работать сотрудники «Генерала», в сквере Памяти у музея НКВД – «Сервисной дорожной компании».





Сквером Воинов-интернационалистов у 10-й поликлиники займутся сотрудники «Автодора», они же сделают спортивную площадку по ул. Сибирской, 64/1. Пространство у Дворца творчества детей и молодежи по ул. Вершинина продолжат преображать представители ООО «Профи».





В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» томичи смогут выбрать объекты благоустройства на следующий год. Голосование стартует в апреле.





Читайте также:





Благоустройство в срок: миссия невыполнима





ПОДДЕРЖАТЬ ТВ2​