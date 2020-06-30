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30 июня,
2020
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УФСИН благоустроит Пушкинский сквер за 9,5 млн рублей

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Работы по благоустройству начались в Пушкинском сквере. Подрядчиком выступает региональный УФСИН. Стоимость проекта – 9,5 млн рублей.

УФСИН благоустроит Пушкинский сквер за 9,5 млн рублей
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

Проект включает модернизацию тропиночной сети, ремонт бордюров, установку МАФов и разнообразное озеленение. В процессе благоустройства планируется выполнить мощение дорожек тротуарной плиткой «под паркет» из гранита. В сквере высадят серебристую иву, клен Гиннала, дерен, пузыреплодник, розу морщинистую «Альба», вейник остроцветковый, гибридную хосту, гейхеры, крокусы, нарциссы, аллисум и другие растения. В целом здесь планируется создать зеленое пространство с богатым разнообразием сортов.


Скамейки в сквере дополнят парковые диваны и качели. Также планируется установить дополнительные фонари.


В ходе выездного совещания мэрия решила объявить конкурс на лучшую фотозону для новобрачных. Свои эскизы и предложения томичи могут направлять в администрацию Советского района.

УФСИН благоустроит Пушкинский сквер за 9,5 млн рублей
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
УФСИН благоустроит Пушкинский сквер за 9,5 млн рублей
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин
УФСИН благоустроит Пушкинский сквер за 9,5 млн рублей
Фото: пресс-служба мэрии Томска, Валерий Доронин

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