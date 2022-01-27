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УФАС заподозрил две томские компании в картельном сговоре на торгах по вывозу мусора

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Томское областное управление Федеральной антимонопольной службы начало рассматривать дело о картельном сговоре. Ведомство подозревает, что компании «АБФ Логистик» и «МВМ» заключили антиконкурентное соглашение для поддержания цены на торгах.

«Антимонопольный орган установил многочисленные связи между ООО «АБФ Логистик» и ООО «МВМ», свидетельствующие о совместной подготовке и участии юридических лиц в аукционах и информированности организаций о действиях друг друга на торгах», — сообщает УФАС.

Начальная цена на двух аукционах, проведенных в 2020 году, составила более 438 миллионов рублей. Заказчиком на торгах выступало «Спецавтохозяйство», которое является региональным оператором по обращению с отходами в Томске и Томском районе.

Напомним, реализация новой системы обращения с твердыми коммунальными отходами стартовала в июле 2019 года. С этого момента услуга стала коммунальной, а не жилищной, а в тариф включили весь процесс обращения с ТКО — стоимость вывоза, захоронения, переработки, сортировки и обезвреживания мусора. Томскую область разделили на 8 зон, в каждой из которых работает отдельный регоператор.

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