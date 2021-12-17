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УФАС предупредил мэрию за ограничение конкуренции при работе с «Томск САХ»

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Томское УФАС предупредило администрацию Томска и городской департамент дорожной деятельности о наличии в их действиях нарушений закона о конкуренции, сообщили в ведомстве. 

Как пояснили в  УФАС, речь идет о взаимодействии мэрии и муниципального «Томск САХ». В 2019 году городская администрация создала «Томск САХ», который должен выполнять работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений в их составе. При этом «Томск САХ», в понимании закона о защите конкуренции, действует на конкурентном товарном рынке и является на нем хозяйствующим субъектом. Кроме него на рынке действуют и другие субъекты.

При этом, как сообщили в УФАС, между департаментом дорожной деятельности и «Томск САХ» заключено несколько соглашений, по которым предприятие получает из бюджета города субсидии на выполнение шести муниципальных заданий на период с 2019 года по 2023 год. По бюджетному законодательству такое задание может быть выдано только для оказания муниципальной услуги.

«Анализируя предмет заданий, работы, которые должны быть осуществлены в рамках исполнения заданий, антимонопольный орган пришел к выводу, что исполнение указанных в заданиях работ является не чем иным как удовлетворением муниципальной нужды, следовательно, к рассматриваемым правоотношениям подлежит применению Закон о контрактной системе. Выдача заданий МБУ «Томск САХ» с последующим финансированием работ в виде субсидий является способом ухода от проведения обязательных публичных торгов по выбору исполнителя работ», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

Также по закону заказчиком на торгах не может выступать «Томск САХ», так как организация не является муниципальным органом либо муниципальным казенным учреждением. Несмотря на это, с 2019 по 2021 год «Томск САХ» провел несколько торгов, по результатам которых заключил контракты с другими компаниями на выполнение услуг по муниципальному заданию.

«Общая стоимость контрактов составила более 201 672 000 руб. Тогда как общая сумма субсидий, предоставленных департаментом на финансовое обеспечение выполнения заданий, составила 1 422 837 600 руб. Бюджетные средства преимущественно расходовались минуя публичные торги, позволяющие выбрать исполнителя работ с наименьшей стоимостью работ. МБУ «Томск САХ», являясь одним из участников товарного рынка, получило необоснованное конкурентное преимущество в виде доступа к исполнению работ, являющихся муниципальной нуждой, и доступа к бюджетным средствам», — заключили в УФАС.

Антимонопольщики после анализа ситуации пришли к выводу, что мэрия Томска и департамент дорожной деятельности, позволяя «Томск САХ» проводить собственные закупочные процедуры для исполнения муниципальных заданий и выдавая муниципальные задания, наделили учреждение функциями органа местного самоуправления, что противоречит требованиям закона о защите конкуренции. УФАС вынес городской администрации и департаменту предупреждение, которое они должны устранить до конца февраля 2022 года. Если этого не будет сделано, УФАС возбудит дело по признакам нарушения ст.15 Закона о защите конкуренции.

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