УФАС предупредил мэрию за ограничение конкуренции при работе с «Томск САХ»

Томское УФАС предупредило администрацию Томска и городской департамент дорожной деятельности о наличии в их действиях нарушений закона о конкуренции, сообщили в ведомстве.

Как пояснили в УФАС, речь идет о взаимодействии мэрии и муниципального «Томск САХ». В 2019 году городская администрация создала «Томск САХ», который должен выполнять работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений в их составе. При этом «Томск САХ», в понимании закона о защите конкуренции, действует на конкурентном товарном рынке и является на нем хозяйствующим субъектом. Кроме него на рынке действуют и другие субъекты.

При этом, как сообщили в УФАС, между департаментом дорожной деятельности и «Томск САХ» заключено несколько соглашений, по которым предприятие получает из бюджета города субсидии на выполнение шести муниципальных заданий на период с 2019 года по 2023 год. По бюджетному законодательству такое задание может быть выдано только для оказания муниципальной услуги.

«Анализируя предмет заданий, работы, которые должны быть осуществлены в рамках исполнения заданий, антимонопольный орган пришел к выводу, что исполнение указанных в заданиях работ является не чем иным как удовлетворением муниципальной нужды, следовательно, к рассматриваемым правоотношениям подлежит применению Закон о контрактной системе. Выдача заданий МБУ «Томск САХ» с последующим финансированием работ в виде субсидий является способом ухода от проведения обязательных публичных торгов по выбору исполнителя работ», — подчеркнули в антимонопольном ведомстве.