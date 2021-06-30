Учредитель кредитного кооператива подозревается в хищении 6 млн рублей

Учредитель кредитно-потребительского кооператива задержан по подозрению в мошенничестве, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, с декабря 2019 года по декабрь 2020 года пайщики вносили деньги в кредитно-потребительский кооператив, чтобы позже получить их с процентами. Однако выплаты не осуществлялись — деньги, а тем более проценты по ним пайщики вернуть не могли. В настоящее время известно о 16 потерпевших, жителей Томской области, которым был причиненный материальный ущерб в 6 миллионов рублей.

По данному факту возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере. Максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.

Поиск потерпевших продолжается. Пострадавшим рекомендуется обратиться в дежурную часть полиции по Ленинскому району Томска или по телефонам: 795-200, 795-868.