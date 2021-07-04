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Главная Новости Учителя и медики при переселении в Томскую область получат 100 тысяч рублей
Новости

Учителя и медики при переселении в Томскую область получат 100 тысяч рублей

ТВ2
ТВ2 ТВ2
день назад

В Томской области при трудоустройстве по программе «Переселение соотечественников» учителя и медики получат единовременную выплату в 100 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

За пять лет в Томскую область по программе «Переселение соотечественников» переехали и получили гражданство 2 444 человека. Большинство этих людей ранее проживали в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Армении, Азербайджане и на Украине. Около 66% переехавших имеют высшее образование, каждый четвертый – среднее профессиональное. Люди в основном выбирают для жительства Томск, Стрежевой, Асиновский и Колпашевский районы.

«Поддерживаю решение людей переехать на историческую родину и, конечно, им нужно помочь обустроиться на новом месте. Работа найдется для каждого, но особенно в глубинке ждут медиков и учителей. Поэтому я принял решение в первую очередь поддержать соотечественников этих профессий», – подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

Как сообщили в пресс-службе администрации Томской области, приезжающие в регион иностранные специалисты работают по таким специальностям, как инженеры-проектировщики, конструкторы, программисты, энергетики, педагоги, врачи, фельдшеры и медсестры. Востребованными считаются и рабочие профессии, в частности, техники-механики, электромонтеры, электрогазосварщики и монтажники. Уточняется, что с прошлого года принять участие в программе «Переселение соотечественников» могут и иностранные студенты. Уже 57 молодых специалистов воспользовались такой возможностью.

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