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04 сентября,
2020
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Учреждения дополнительного образования Томска возобновили работу в очном режиме

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

В Томске начали работу 16 муниципальных учреждений дополнительного образования. Их смогут посещать 35 тысяч юных томичей. 


Все учреждения скорректировали графики занятий с учетом изменения расписания в общеобразовательных школах, которое предусматривает разведение потоков учащихся.


Особое внимание уделяется соблюдению санитарного режима. В учреждениях проводится регулярная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззораживание воздуха с использованием рециркуляторов, а также обязательная термометрия при входе в учреждение для сотрудников, детей и родителей.

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