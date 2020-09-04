Учреждения дополнительного образования Томска возобновили работу в очном режиме

В Томске начали работу 16 муниципальных учреждений дополнительного образования. Их смогут посещать 35 тысяч юных томичей.





Все учреждения скорректировали графики занятий с учетом изменения расписания в общеобразовательных школах, которое предусматривает разведение потоков учащихся.





Особое внимание уделяется соблюдению санитарного режима. В учреждениях проводится регулярная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззораживание воздуха с использованием рециркуляторов, а также обязательная термометрия при входе в учреждение для сотрудников, детей и родителей.