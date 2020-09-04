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Учреждения дополнительного образования Томска возобновили работу в очном режиме
3 часа назад
В Томске начали работу 16 муниципальных учреждений дополнительного образования. Их смогут посещать 35 тысяч юных томичей.
Все учреждения скорректировали графики занятий с учетом изменения расписания в общеобразовательных школах, которое предусматривает разведение потоков учащихся.
Особое внимание уделяется соблюдению санитарного режима. В учреждениях проводится регулярная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, обеззораживание воздуха с использованием рециркуляторов, а также обязательная термометрия при входе в учреждение для сотрудников, детей и родителей.
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