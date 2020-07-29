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29 июля,
2020
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Учителя Томской области начнут получать президентскую доплату за классное руководство

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Педагоги Томской области начнут получать президентскую доплату за классное руководство. Ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей с начала учебного года будут получать около шести тысяч классных руководителей.

Учителя Томской области начнут получать президентскую доплату за классное руководство

15 января Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию РФ, поручил ввести такую выплату. Федеральный бюджет для реализации указа направил Томской области 300 млн рублей.

«Новую президентскую надбавку будут получать классные руководители, работающие и в областных, и в муниципальных школах, – сообщил  губернатор Сергей Жвачкин. – Хочу подчеркнуть, что при этом все назначенные ранее региональные доплаты, которые полагались классным руководителям, в Томской области сохранятся».

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