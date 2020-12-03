Учителей Алтайского края могут обязать по закону приносить клятву

Учителей Алтайского края, пришедших работать в школу впервые, могу обязать законом приносить клятву. Соответствующий законопроект рассмотрят на следующей сессии краевого законодательного собрания 17 декабря.
Об инициативе рассказал в своем телеграм-канале алтайский парламентарий от партии «Справедливая Россия» Александр Молотов.
Депутат сообщил, что законопроект также предусматривает возможность закрепления наставника за молодым педагогом, введение знака отличия «Почетный учитель Алтайского края» и учреждение «Дня народного Просветителя в Алтайском крае».
Ранее пресс-служба алтайского правительства сообщала, что законопроект разработан с целью «создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда».
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