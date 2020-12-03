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03 декабря,
2020
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Новости

Учителей Алтайского края могут обязать по закону приносить клятву

ТВ2
ТВ2
40 минут назад

Учителей Алтайского края, пришедших работать в школу впервые,  могу обязать законом приносить клятву. Соответствующий законопроект рассмотрят на следующей сессии краевого законодательного собрания 17 декабря.

Учителей Алтайского края могут обязать по закону приносить клятву

Об инициативе рассказал в своем телеграм-канале алтайский парламентарий от партии «Справедливая Россия» Александр Молотов. 


Депутат сообщил, что законопроект также предусматривает возможность закрепления наставника за молодым педагогом, введение знака отличия «Почетный учитель Алтайского края» и учреждение «Дня народного Просветителя в Алтайском крае».


«Все это, возможно, хорошо и правильно, но лучше бы зарплату педагогам повысили», – отметил Молотов. 

Ранее пресс-служба алтайского правительства сообщала, что законопроект разработан с целью «создания условий для улучшения социального положения педагогов края, повышения профессионального уровня и престижа педагогического труда».


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