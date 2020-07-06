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06 июля,
2020
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Учитель физкультуры отправился на велосипеде из села Томской области в Керчь

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Учитель физкультуры средней школы села Подгорного Иван Поротников отправился на велосипеде из Томской области в Керчь. Велопоход Иван начал 12 июня и проехал уже более 3,5 тысяч километров, сообщает пресс-служба обладминистрации. 

Учитель физкультуры отправился на велосипеде из села Томской области в Керчь

Поездкой Иван Поротников хочет показать, что жизнь не должна останавливаться даже во время пандемии коронавируса. По словам велосипедиста, на походе сказались перепады температур, ливни, ветра и холодные ночи в районе Южного Урала.

Первая поломка велосипеда будто ударила по рукам, — рассказал Иван. — Я понял, что поездка будет не сахар. Порой такое чувство, будто кто-то тянет назад, мол, брось, вернись домой. Были и искушения — дальнобойщики предлагали подвезти. Но я говорил себе, что доеду любой ценой. Каждый день, каждая сотня километров приближают меня к мечте.

Иван добавил, что ученики поддерживают его по телефону и в соцсетях. Вместе с учителем школьники ездили в горы Казахстана, а в будущем планируют побывать на Алтае, в Киргизии и даже подняться на Эльбрус.

6 июля Иван Поротников добрался до города Маркс в Саратовской области. Здесь он планирует отремонтировать велосипед и преодолеть оставшиеся 1400 километров до Керченского пролива.

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