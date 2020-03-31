Ученый ТГУ: Часть клещей может погибнуть из-за теплой весны

Теплая зима и весна способствуют раннему началу сезона активности клещей. Однако при быстром таянии снега и большом количестве воды часть клещей может погибнуть, говорит профессор кафедры зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Владимир Романенко.

«Зима 2019-2020 года была очень снежной. В том случае, если весна выдастся «дружная» и таяние снега будет быстрым, для клещей могут сложиться неблагоприятные условия, – цитирует пресс-служба ТГУ слова Владимира Романенко. – Если вода будет медленно уходить в почву, часть особей просто погибнет. Переувлажнение, как и излишняя сухость, для клещей крайне нежелательны. Если же весна затянется, то этому виду паукообразных такие условия пойдут на пользу, соответственно, численность их будет выше».





Количество клещей растет в том числе из-за потепления. В последние годы в Сибири выдавалось достаточное теплое, порой жаркое лето, что пошло вредителям на пользу. Помимо этого, новые очаги клещевых инфекций появляются в результате неправильных действий человека, в частности, из-за недостаточно эффективной политики в отношении бездомных животных – кошек и собак, которые выступают главными разносчиками клещевых инфекций в городе.





«Эти животные являются прокормителями для взрослых особей клеща, в первую очередь самок, которым кровь «хозяина» необходима для продолжения рода, – объясняет Владимир Никифорович. – Зачастую собаки, которые питаются в пригороде на свалках, перемещаются в разные районы Томска, перенося с собой клещей. Подкармливая бродячих животных, люди способствуют размножению и распространению кровососущих вредителей и сами же становятся их жертвами».





Профессор Романенко советует помнить, что самая большая концентрация клещей находится на границе поляны и леса. Именно там чаще всего передвигаются небольшие животные, в том числе грызуны, которые переносят на себе личинок клеща. Наиболее безопасным местом являются большие поляны с сухой почвой, находящиеся на солнце.





В Томске и пригороде выявлены очаги семи клещевых инфекций. Часть очагов находятся в излюбленных местах отдыха томичей, в том числе на стадионе «Кедр», в Лагерном саду, Университетской роще, Академгородке.



Томские клещи являются возбудителями семи инфекционных заболеваний: клещевого энцефалита, эрлихиоза, боррелиоза (болезни Лайма), бабезиоза, гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ), риккетсиоза и бартонеллеза.