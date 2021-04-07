Ученые выясняют причину гигантизма растений в сибирской тайге при бедной почве

Новости

Ученые лаборатории «БиоГеоКлим» при ТГУ вместе с коллегами из Санкт-Петербурга и Новосибирска изучают черневую тайгу, которую называют «сибирскими джунглями». Такое название появилось от того, что для нее характерны теплолюбивые реликтовые виды флоры, гигантизм растений и быстрый круговорот веществ в экосистеме, сообщает пресс-служба ТГУ.

Задача совместного исследования ученых — выяснить, почему травы в черневой тайге вырастают до размеров кустарников, а кустарники часто превышают высоту деревьев в обычном лесу.

Фото: пресс-служба ТГУ

«Черневая тайга включена в проект Global 200 – своеобразный рейтинговый список экосистем (наземных, пресноводных и морских), выделяющий уникальные регионы, сохранить которые наиболее важно, по мнению Всемирного фонда дикой природы, – объясняет старший научный сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Сергей Лойко. – Травяной покров черневой тайги летом имеет среднюю высоту 1,5 метра, в некоторых местах – до двух метров и может, например, полностью скрыть человека или всадника на коне».

Кроме того, ученые не раз замечали, что в «сибирских джунглях» очень быстрый круговорот питательных веществ и у растений максимальная биопродуктивность, несмотря на то что почва в этих местах бедная. Кроме того, увядшая осенью трава успевает полностью разложиться. А выделяющиеся при этом элементы быстро усваиваются многолетними корневищами высокотравья и цветущих растений-эфемероидов (ветрениц, кандыков, хохлаток).

«Есть две гипотезы относительно причин гигантизма растений и высокой продуктивности экосистем черневой тайги, которые сейчас проверяют наши коллеги из СПбГУ. Первая гипотеза объясняет это возможным присутствием специфических микробов, обеспечивающих высокую экологическую функциональность «сибирских джунглей». Вторая исходит из объяснения особыми гидротермальными условиями, которые исторически сформировались в данной местности, а также редкими пожарами, при которых размыкаются «тропикоподобные» циклы питательных веществ, что приводит к снижению высоты травостоя. Первые полученные результаты показывают, как это часто и бывает, что правда где-то посередине, а обе гипотезы дополняют друг друга», – говорит Сергей Лойко.