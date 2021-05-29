Добрые новости
29 мая,
2021
Новости

Ученые впервые нашли предметы эпохи неолита на юге Красноярского края

ТВ2
ТВ2
25 минут назад

В Минусинске на юге Красноярского края археологи нашли каменные орудия, изготовленные 5-7 тыс. лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофея Ключникова.

«[Во время работ] нашли постройки, в том числе часть моста, вероятно первой половины XIX века, через реку Минусинку. Кроме того, обнаружили неолитические находки, чего раньше не было», — сказал Ключников.

По информации издания, раньше самые древние находки в Минусинске датировались концом III — началом II тыс. до н. э. 


«Нахождение неолитических артефактов говорит нам об определенной стабильности русла Енисея и реки Минусинки на протяжении не менее пяти тысяч лет и о том, что освоение территории будущего города началось не позднее этого времени», — добавилТимофей Ключников.


Стань другом ТВ2.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.