Ученые впервые нашли предметы эпохи неолита на юге Красноярского края

В Минусинске на юге Красноярского края археологи нашли каменные орудия, изготовленные 5-7 тыс. лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора АНО «Археологическое исследование Сибири» Тимофея Ключникова.

«[Во время работ] нашли постройки, в том числе часть моста, вероятно первой половины XIX века, через реку Минусинку. Кроме того, обнаружили неолитические находки, чего раньше не было», — сказал Ключников.

По информации издания, раньше самые древние находки в Минусинске датировались концом III — началом II тыс. до н. э.





«Нахождение неолитических артефактов говорит нам об определенной стабильности русла Енисея и реки Минусинки на протяжении не менее пяти тысяч лет и о том, что освоение территории будущего города началось не позднее этого времени», — добавилТимофей Ключников.





Стань другом ТВ2.

