Ученые возьмут пробы близ озера Пясина после аварии на норильской ТЭЦ-3

Геохронологи завершили первую фазу отбора проб донных отложений в озерах Таймыра для исследования последствий разлива топлива на норильской ТЭЦ-3, сообщает «Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу экспедиции. Из-за аварии более 21 тысячи тонн дизельного топлива попало в почву и водоемы, Путин вводил режим ЧС федерального характера.

Ученые брали пробы на четырех участках озера Мелкое глубиной от одного метра до 3,2 метров. Они хотят изучить изменения в природном геохимическом фоне территории и использовать в качестве фонового, не затронутого загрязнением.





Отбор почвенных колонов и донных отложений из озер позволит определить текущий уровень загрязнения и понять, как он менялся в последние десятилетия. Во второй фазе отбора ученые возьмут пробы на нескольких участках и глубинах озера Пясино.





Ранее экспедицию в районе разлива солярки на Таймыре проводили сотрудники Росрыболовства. Участники экспедиции сделали контрольные отловы рыб, собрали пробы зоопланктона, бентоса, а также данные о содержании нефтепродуктовых и тяжелых металлов в воде и донных отложениях. На основании собранных данных специалисты рассчитают окончательный размер ущерба, причиненного водной экосистеме Таймыра в результате аварии.



Бывший сотрудник Росприроднадзора Василий Рябинин предполагает, что масштабы загрязнения изначально могли оценить неверно. Отчасти потому, что водоемы не обследуют должным образом, а некоторые природные факторы специалисты вообще могут не учесть.



«Я говорил со специалистами, которые ситуацию понимают очень хорошо. Все сходятся в том, что топливо не дойдет до Карского моря: река очень длинная, 700 км, это размажется по берегам, а часть испарится. Здесь большая ошибка всех, потому что озеро Пясино – это не совсем озеро, а протоки реки Норильской, — пояснил эколог. — Течение в нем есть, и достаточно большое. И еще один момент: в момент аварии лед стоял посреди озера. Он действует как природный сорбент, а когда начинает таять, выпускает свежую нефть. Поэтому пятно, возможно, подходит сейчас к Карскому морю. Но абсолютно никто ничего не делает, чтобы проверить, ноль информации. Где топливо — это сейчас вакуум. По всем данным, оно должно было частично испариться, поэтому «Норникель» в принципе не мог 90 % топлива собрать».





Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. По факту разлива вводился режим чрезвычайной ситуации федерального характера, а экологи назвали аварию крупнейшей экологической катастрофой в русскоязычной Арктике.





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