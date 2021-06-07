Ученые ТУСУРа разработали прототип комплекса для обеспечения связи в труднопроходимой местности

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» (СТК) разработали прототип аэроплатформы, которая позволяет передавать связь и осуществлять мониторинг и телеметрию в труднодоступной местности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза.

Комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата, системы управления и гарантированного электропитания по кабель-тросу.

«Уверен, такое решение будет востребовано, особенно для ликвидации чрезвычайных ситуаций в труднопроходимой местности, когда от скорости развертывания систем технологической связи напрямую зависит скорость устранения происшествия и спасение людей», — цитирует пресс-служба гендиректора «СТК» Андрея Савина.





Отмечается, что проект стал победителем конкурса Минобрнауки РФ по кооперации вузов, науки и реального сектора экономики. На его реализацию будет выделено федеральное финансирование.





«Компания «СТК» ведет системную работу с ТУСУРом по многим стратегическим направлениям, и победа в конкурсе – результат этой плодотворной работы. Реализация проекта позволит создать новый продукт, полноценных аналогов которого сегодня нет на рынке», — сообщил проректор по научной работе и инновациям ТУСУРа Антон Лощилов.