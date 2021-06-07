Добрые новости
07 июня,
2021
1
фото
Новости

Ученые ТУСУРа разработали прототип комплекса для обеспечения связи в труднопроходимой местности

ТВ2
ТВ2
12 часов назад

Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с ООО «Системы. Технологии. Коммуникации» (СТК) разработали прототип аэроплатформы, которая позволяет передавать связь и осуществлять мониторинг и телеметрию в труднодоступной местности. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу вуза.

Ученые ТУСУРа разработали прототип комплекса для обеспечения связи в труднопроходимой местности

Комплекс состоит из беспилотного летательного аппарата, системы управления и гарантированного электропитания по кабель-тросу.

«Уверен, такое решение будет востребовано, особенно для ликвидации чрезвычайных ситуаций в труднопроходимой местности, когда от скорости развертывания систем технологической связи напрямую зависит скорость устранения происшествия и спасение людей», — цитирует пресс-служба гендиректора «СТК» Андрея Савина.


Отмечается, что проект стал победителем конкурса Минобрнауки РФ по кооперации вузов, науки и реального сектора экономики. На его реализацию будет выделено федеральное финансирование.


«Компания «СТК» ведет системную работу с ТУСУРом по многим стратегическим направлениям, и победа в конкурсе – результат этой плодотворной работы. Реализация проекта позволит создать новый продукт, полноценных аналогов которого сегодня нет на рынке», —  сообщил проректор по научной работе и инновациям ТУСУРа Антон Лощилов.

Поделитесь
Поделитесь
Вы подтверждаете удаление поста?
Этот пост используется в шапке на главной странице.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?
Компания
О проекте Реклама Контакты
Мы в соцсетях
Facebook ВКонтакте Twitter Одноклассники
Группа сайтов ТВ2
Инстаграм Телеграм-канал
Подпишитесь
RSS-канал YouTube канал
Все права на материалы, находящиеся на сайте ТВ2, являются его собственностью и охраняются в соответствии с законодательством РФ. При любом использовании материалов сайта, ссылка на ТВ2 Томск обязательна (в интернете обязательна ссылка www.tv2.today). Статьи, в том числе, могут содержать материалы, вышедшие на коммерческой основе. Мнение авторов материалов может не совпадать с мнением редакции. Издание: 18+
© Агентство новостей ТВ2, 2017. Сайт разработан в студии Avaj.