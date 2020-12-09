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09 декабря,
2020
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Ученые ТУСУРа разработали методику, оценивающую уровень цифровизации в регионах России

ТВ2
ТВ2
4 часа назад

Ученые ТУСУРа — заведующий кафедрой автоматизации обработки информации Анатолий Сидоров и проректор по учебной работе Павел Сенченко — опубликовали в научном журнале «Mathematics» статью «Региональная цифровая экономика: оценка уровней развития». В статье ученые предлагают модель оценки цифровизации каждого российского региона.

Ученые ТУСУРа разработали методику, оценивающую уровень цифровизации в регионах России

Как отмечают в пресс-службе ТУСУРа, развитие цифровизации в регионах отслеживается при помощи нескольких математических методик. Однако их проблема в том, что результаты таких подсчетов могут неправильно интерпретироваться. Статья предлагает альтернативный метод оценки цифровизации регионов России, более простой и однозначный.


«Мы провели масштабное исследование, изучив отчеты разных министерств, ведомств, ученых, которые оценивают зрелость цифровизации региона по разным параметрам: от автоматизации хозяйства до наличия в государстве электронных услуг, — приводит пресс-служба слова Павла Сенченко. — Методика позволяет просто и точно оценить целый комплекс параметров без сложных математических расчетов. Попасть в журнал первого квартиля тяжело, у нас было три рецензента, после комментариев которых статья выросла с 16 страниц до 21».

Ученые ТУСУРа разработали методику, оценивающую уровень цифровизации в регионах России
Фото: предоставлено пресс-службой ТУСУРа

Среди других методов авторы статьи замечают некоторые недостатки, например, сильную зависимость от экспертных суждений, когда результат математического расчета получается субъективным, или неуниверсальность способа, когда методику сложно применить с другим набором параметров или для другой страны.

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