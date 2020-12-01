Ученые ТПУ разработали гидрогель для удержания влаги в почве

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали гидрогель для удержания влаги в почве, который в отличие от аналогов полностью состоит из экологичных компонентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Гидрогели используют в сельском и лесном хозяйстве для удержания влаги в почве, а ее содержание напрямую влияет на всхожесть семян. Также в них вводят удобрения, а за счет того, что гель не дает удобрениям быстро испаряться, их можно вносить в меньшем объеме.







«Благодаря гидрогелям растения нужно реже поливать, и можно использовать меньше удобрений. Это важно для рационального использования пресной воды на планете и снижает вредное воздействие удобрений на почву. Большинство доступных на рынке гидрогелей производят из полиакриламида и полиакрилонитрила. Они не являются полностью биоразлагаемыми, поэтому сами по себе считаются потенциальными загрязнителями почвы. Сами компоненты нетоксичные, но коммерческие разработки содержат остаточные количества акриламида, а это нейротоксичное и канцерогенное вещество. Мы в качестве исходных компонентов использовали белок молочной сыворотки и альгиновую кислоту. Это доступные и натуральные компоненты, они абсолютно нетоксичные. В этом главное преимущество нашего гидрогеля», — цитирует пресс-служба одного из разработчиков, доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Антонио Ди Мартино.