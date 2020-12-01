Ученые ТПУ разработали гидрогель для удержания влаги в почве
Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали гидрогель для удержания влаги в почве, который в отличие от аналогов полностью состоит из экологичных компонентов. Об этом сообщает пресс-служба вуза.
Гидрогели используют в сельском и лесном хозяйстве для удержания влаги в почве, а ее содержание напрямую влияет на всхожесть семян. Также в них вводят удобрения, а за счет того, что гель не дает удобрениям быстро испаряться, их можно вносить в меньшем объеме.
«Благодаря гидрогелям растения нужно реже поливать, и можно использовать меньше удобрений. Это важно для рационального использования пресной воды на планете и снижает вредное воздействие удобрений на почву. Большинство доступных на рынке гидрогелей производят из полиакриламида и полиакрилонитрила. Они не являются полностью биоразлагаемыми, поэтому сами по себе считаются потенциальными загрязнителями почвы. Сами компоненты нетоксичные, но коммерческие разработки содержат остаточные количества акриламида, а это нейротоксичное и канцерогенное вещество. Мы в качестве исходных компонентов использовали белок молочной сыворотки и альгиновую кислоту. Это доступные и натуральные компоненты, они абсолютно нетоксичные. В этом главное преимущество нашего гидрогеля», — цитирует пресс-служба одного из разработчиков, доцента Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Антонио Ди Мартино.
Производство экологичного гидрогеля не является сложным. Для его получения необходимо смешать компоненты в растворе, высушить и спрессовать полученное вещество в виде таблетки. При контакте с жидкостью оно становится гелеобразным и увеличивается в объеме.
«При получении смеси мы также добавляли в нее мочевину - это известное удобрение. С течением времени гидрогель разлагается в почве, за счет чего он постепенно и равномерно высвобождает удобрение. Кроме того, сам по себе гидрогель со временем разлагается до углерода и азота, а ведь азот - это наиболее широко используемый в сельском хозяйстве макроэлемент, важнейший строительный материал для растений», — сообщил Ди Мартино.
Над проектом, помимо специалистов ТПУ, работали ученые трех чешских учреждений: Университета Томаша Бати, Исследовательского института молочной промышленности и Научно-исследовательского института почв и водосбережения. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Cleaner Production.
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