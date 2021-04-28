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28 апреля,
2021
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Ученые ТПУ проверили качество и количество воды в санаториях Белокурихи

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Специалисты Томского политехнического университета провели подсчет и переоценку запасов подземных минеральных вод, а также химический анализ вод, которые используются санаториями в Белокурихе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Ученые ТПУ проверили качество и количество воды в санаториях Белокурихи

Исследование проводили сотрудники проблемной научно-исследовательской лаборатории гидрогеохимии и отделения геологии Инженерной школы природных ресурсов ТПУ по заказу акционерного общества «Курорт Белокуриха». Ученые год вели исследования.


«Минеральные воды в санаториях Белокурихи обладают бальнеологическими свойствами и оказывают оздоравливающее действие на организм человека. Лицензия на использование недр для лечения выдается на 25 лет. Для ее продления и получения разрешения на дальнейшую эксплуатацию месторождения необходимо подтвердить, что вода может быть извлечена в тех же объемах без нарушения качества» — приводит пресс-служба слова заведующей проблемной научно-исследовательской лабораторией гидрогеохимии ТПУ Альбины Хващевской.


Ученые ТПУ провели ряд специальных гидродинамических и гидрогеохимических исследований, которые позволили оценить запасы подземных минеральных вод. Одна из них — откачка воды, которая может длиться от нескольких часов до месяца: ведутся наблюдения за изменением уровня воды в скважине, а также за его восстановлением при отключении скважины. Специалисты каждый час проводили замеры уровня воды, объема, давления столба жидкости. Исходя из этих данных, можно было установить, какие максимальное количество воды может выдавать скважина при обычном для санатория водопотреблении.


Ученые также проводили химический анализ состава воды на определение в ней порядка 80 показателей (карбонат, гидрокарбонат и так далее). В составе воды есть компоненты, которые оказывают лечебное действие на организм человека: это при совокупности факторов фтор, кремний, а также газ радон в небольшом количестве.


Исследования политехников подтвердили, что количество и качественный состав воды в санатории сохранены в прежнем объеме. Ежесуточно из скважин извлекается 600 кубометров метров воды.

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