Ученые ТПУ научились делать бензин из отходов газодобычи

Сотрудники томского Политеха разработали технологию производства бензина из побочных продуктов газодобычи. Ученые надеются, что разработка позволит нефтегазовым предприятиям перейти на самообеспечение топливом.

По словам томских исследователей, на большинстве месторождений отходы газодобычи стабильные газовые конденсаты обычно смешивают с нефтью для улучшения ее текучести и облегчения транспортировки. Но СГК можно перерабатывать в компоненты высокооктановых бензинов на цеолитном катализаторе.

Мы установили направления превращений углеводородов, входящих в состав СГК, а также определили влияние параметров переработки на состав и характеристики получаемых продуктов, — рассказала РИА Новости доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина. — Это позволит подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного использования конденсатов различного состава.

Для переработки не нужен водородосодержащий газ и особая подготовка сырья, что позволяет производить топливо даже на небольших заводах. Еще одно преимущество технологии — использование недорогих минералов цеолитов.





На следующем этапе работы ученые хотят создать математическую модель для точного прогнозирования состава и характеристик получаемого топлива.



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