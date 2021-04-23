Ученые ТГУ запатентовали новый способ томограф для больших объектов

Ученые ТГУ запатентовал новый способ рентгеновской томографии и устройство для его осуществления. С помощью разработки можно исследовать крупногабаритные объекты онлайн и без ограничений по размеру.

Изначально этот способ был разработан для исследования внутренних элементов спутников, он давал возможность сканировать детали объёмом до 125 кубических сантиметров, – цитирует пресс-служба ТГУ одного из разработчиков, профессора факультета инновационных технологий Владимира Сырямкина. – Со временем мы модернизировали подход, за счет чего значительно расширились его функциональные возможности. Полученный технический результат – это повышение точности оценки внутренней структуры объекта и скорости проведения исследования, а также появление возможности исследования объектов без ограничения по размерам.

Технология реализуется за счет алгоритмов томографической реконструкции, созданных для обработки теневых проекций. Возможность неразрушающего контроля структуры крупногабаритных объектов обусловлена тем, что не объект помещается в сканер, а сам сканер передвигается по его поверхности.





Разработку томских ученых смогут использовать для неразрушающего послойного исследования внутреннего строения объектов разные отрасли промышленности, в первую очередь космическая и авиапромшленность. Томограф также могут использовать для исследования высокотехнологичного оборудования.





Ученые факультета инновационных технологий активно развивают томографию. На томографы, созданные сотрудниками ТГУ, получены 15 патентов и авторских свидетельств. На международных выставках в России, Швейцарии, Бельгии и Китае разработки ученых ТГУ завоевали в последние годы более 10 золотых и серебряных медалей.



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