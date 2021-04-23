Ученые ТГУ запатентовали новый способ томограф для больших объектов

Ученые ТГУ запатентовал новый способ рентгеновской томографии и устройство для его осуществления. С помощью разработки можно исследовать крупногабаритные объекты онлайн и без ограничений по размеру.
Технология реализуется за счет алгоритмов томографической реконструкции, созданных для обработки теневых проекций. Возможность неразрушающего контроля структуры крупногабаритных объектов обусловлена тем, что не объект помещается в сканер, а сам сканер передвигается по его поверхности.
Разработку томских ученых смогут использовать для неразрушающего послойного исследования внутреннего строения объектов разные отрасли промышленности, в первую очередь космическая и авиапромшленность. Томограф также могут использовать для исследования высокотехнологичного оборудования.
Ученые факультета инновационных технологий активно развивают томографию. На томографы, созданные сотрудниками ТГУ, получены 15 патентов и авторских свидетельств. На международных выставках в России, Швейцарии, Бельгии и Китае разработки ученых ТГУ завоевали в последние годы более 10 золотых и серебряных медалей.
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