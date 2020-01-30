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30 января,
2020
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Ученые ТГУ: за 50 лет температура в Сибири повысилась на 4°С

ТВ2
ТВ2
36 минут назад

Эксперты международной сети SecNet, созданной под эгидой ТГУ для изучения трансформации окружающей среды, отмечают, что в последние годы сильнее всего климат изменился в Евразийской Арктике и Сибири. По данным ученых, за 50 лет температура в Сибири повысилась почти на 4°С.

Ученые ТГУ: за 50 лет температура в Сибири повысилась на 4°С

В Сибири и Субарктике антропогенные факторы изменения окружающей среды, такие как миграция, индустриализация и урбанизация добавляются к климатическим изменениям в природной среде – потеплению атмосферы, таянию вечной мерзлоты, сокращению площади ледников, – отмечает научный руководитель сети SecNet, профессор Университета Шеффилда и ТГУ Терри Каллаган. – Все это влечет за собой увеличение частоты экстремальных событий, ранее нехарактерных для Сибири и Арктики, – участились тундровые пожары, которые ранее были большой редкостью, в Сибири начали фиксировать торнадо, стало больше экстремально сухих и влажных периодов.

Изменения климата уже сказываются на жизни коренного населения. Например, оленеводы отмечают позднее установление снежного покрова, что ведет к вымерзанию ягеля. Из-за резких перепадов температур, ставших из-за потепления более частыми, случаются сильные метели, в которые теряются олени.


В статье, опубликованной на основе исследований SecNet, подчеркивается важность совместных наблюдений за изменениями климата. На их основе ученые надеются разработать способы адаптации человечества к глобальному потеплению. В противном случае людей ждут наводнения, пожары и другие природные бедствия.


Авторы статьи добавляют, что для выработки механизмов адаптации важно изучать Арктику, где сильнее всего заметны изменения, и Сибирь, которая влияет на климат всей планеты.

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