Ученые ТГУ: за 50 лет температура в Сибири повысилась на 4°С

Эксперты международной сети SecNet, созданной под эгидой ТГУ для изучения трансформации окружающей среды, отмечают, что в последние годы сильнее всего климат изменился в Евразийской Арктике и Сибири. По данным ученых, за 50 лет температура в Сибири повысилась почти на 4°С.

В Сибири и Субарктике антропогенные факторы изменения окружающей среды, такие как миграция, индустриализация и урбанизация добавляются к климатическим изменениям в природной среде – потеплению атмосферы, таянию вечной мерзлоты, сокращению площади ледников, – отмечает научный руководитель сети SecNet, профессор Университета Шеффилда и ТГУ Терри Каллаган. – Все это влечет за собой увеличение частоты экстремальных событий, ранее нехарактерных для Сибири и Арктики, – участились тундровые пожары, которые ранее были большой редкостью, в Сибири начали фиксировать торнадо, стало больше экстремально сухих и влажных периодов.

Изменения климата уже сказываются на жизни коренного населения. Например, оленеводы отмечают позднее установление снежного покрова, что ведет к вымерзанию ягеля. Из-за резких перепадов температур, ставших из-за потепления более частыми, случаются сильные метели, в которые теряются олени.





В статье, опубликованной на основе исследований SecNet, подчеркивается важность совместных наблюдений за изменениями климата. На их основе ученые надеются разработать способы адаптации человечества к глобальному потеплению. В противном случае людей ждут наводнения, пожары и другие природные бедствия.





Авторы статьи добавляют, что для выработки механизмов адаптации важно изучать Арктику, где сильнее всего заметны изменения, и Сибирь, которая влияет на климат всей планеты.