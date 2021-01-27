Ученые ТГУ выяснили, как степные пожары меняют состав воздуха

Российские ученые выяснили, как степные пожары влияют на газовый состав воздуха. Специалисты предложили использовать подобные изменения, чтобы находить и тушить их. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Atmosphere, пишет ТАСС.

«Мы вместе с коллегами из Института оптики атмосферы СО РАН провели полунатурный эксперимент: под строгим контролем воссоздали степной пожар на небольшой территории, 40 на 15 метров, и исследовали основные характеристики для этого участка – влажность, температуру, давление, воздушные потоки и содержание различных веществ в воздухе», — приводит ТАСС слова руководителя исследования, заведующий лабораторией Томского государственного университета Денис Касымов.





Для исследования ученые использовали инфракрасные термографы, ультразвуковые метеостанции и устройства для регистрации парниковых и окислительных газов. Выяснилось, что температура и влажность на месте пожара резко повышаются, но сам процесс горения очень неравномерный – где-то растения растут гуще, где-то они более «сочные».





По словам авторов работы, самые интересные результаты получились при анализе данных для воздушных потоков. Поскольку на участке выделялось очень много тепла (максимальная температура оказалась выше 900 °С), то нагретый воздух поднимался вверх, усиливая вклад вертикальной составляющей ветра, который также влияет на огонь.





Получился своего рода насос, закачивающий кислород из окружения, – пожар сам себя снабжает топливом, горение ускоряется. И хотя подобное явление теоретически описывали еще в конце прошлого века, экспериментальные доказательства появились лишь сейчас.





«Также наши эксперименты показали, что даже небольшой пожар способствует выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ. Кроме оксидов, это еще и метан, но мы пока не можем объяснить, откуда он берется. В любом случае, хотя из-за воздушных потоков на нашу станцию газы попали не сразу, мы смогли их зарегистрировать. Значит, такой подход позволяет засечь возгорание на ранних этапах - пока не наступили катастрофические последствия – и вовремя его потушить», — сказал Денис Касымов.

