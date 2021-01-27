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27 января,
2021
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Ученые ТГУ выяснили, как степные пожары меняют состав воздуха

ТВ2
ТВ2
42 минуты назад

Российские ученые выяснили, как степные пожары влияют на газовый состав воздуха. Специалисты предложили использовать подобные изменения, чтобы находить и тушить их. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Atmosphere, пишет ТАСС.

Ученые ТГУ выяснили, как степные пожары меняют состав воздуха

«Мы вместе с коллегами из Института оптики атмосферы СО РАН провели полунатурный эксперимент: под строгим контролем воссоздали степной пожар на небольшой территории, 40 на 15 метров, и исследовали основные характеристики для этого участка – влажность, температуру, давление, воздушные потоки и содержание различных веществ в воздухе», — приводит ТАСС слова руководителя исследования, заведующий лабораторией Томского государственного университета Денис Касымов.


Для исследования ученые использовали инфракрасные термографы, ультразвуковые метеостанции и устройства для регистрации парниковых и окислительных газов. Выяснилось, что температура и влажность на месте пожара резко повышаются, но сам процесс горения очень неравномерный – где-то растения растут гуще, где-то они более «сочные».


По словам авторов работы, самые интересные результаты получились при анализе данных для воздушных потоков. Поскольку на участке выделялось очень много тепла (максимальная температура оказалась выше 900 °С), то нагретый воздух поднимался вверх, усиливая вклад вертикальной составляющей ветра, который также влияет на огонь.


Получился своего рода насос, закачивающий кислород из окружения, – пожар сам себя снабжает топливом, горение ускоряется. И хотя подобное явление теоретически описывали еще в конце прошлого века, экспериментальные доказательства появились лишь сейчас.


«Также наши эксперименты показали, что даже небольшой пожар способствует выбросу в атмосферу значительного количества загрязняющих веществ. Кроме оксидов, это еще и метан, но мы пока не можем объяснить, откуда он берется. В любом случае, хотя из-за воздушных потоков на нашу станцию газы попали не сразу, мы смогли их зарегистрировать. Значит, такой подход позволяет засечь возгорание на ранних этапах - пока не наступили катастрофические последствия – и вовремя его потушить», — сказал Денис Касымов.

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