Ученые ТГУ: У молодежи растет интерес к опасному контенту в VK

«Анализ данных показал, что в сравнении с прошлым годом у данной группы пользователей интерес к группам с небезопасным контентом вырос в среднем в два раза. Ученые предполагают, что это может быть связано с ухудшением психологического состояния подростков из-за условий жизни в пандемию – школьники проводят больше времени в интернете», – говорится в сообщении.





По результатам проведенного мониторинга выяснилось, что 59% пользователей из выборки имеют в подписках сообщества с небезопасным контентом, причем в большей степени этот тренд прослеживается у девушек. Выделены также тематические категории, к которым характерен больший интерес юношей («Национализм», «Оружие») и девушек («Суицидальный контент», «Депрессивный контент»). По остальным категориям виден примерный паритет уровня интереса со стороны обоих полов.





«В сравнении с другой возрастной категорией – со студентами, например – показатель таких подписок у школьников оказался выше. Среди студенчества он составляет в среднем около 42%. Как гипотеза, это может быть связано с уровнем образования и зрелостью личности. Даже на примере нашей выборки старшеклассников мы увидели такую корреляцию: чем больше в их интересах познавательного и образовательного контента, тем меньше интереса к опасному контенту», – рассказывает старший преподаватель кафедры гуманитарных проблем информатики, заведующий учебно-научной лабораторией компьютерных средств обучения ТГУ Артем Фещенко.

