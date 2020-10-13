Ученые ТГУ создали прибор для тренировки людей экстремальных профессий

Сотрудники факультета психологии и факультета физической культуры ТГУ создали прибор для тренировки летчиков, космонавтов и других экстремальных профессий, сообщает пресс-служба ТГУ. Разрабатывать устройство также помогали специалисты Центра подготовки космонавтом, ученые из США и московского НИИ медико-биологических проблем.





Разработка ТГУ представляет из себя браслет, который надевается на руку. Прибор регистрирует траекторию движения, точность, скорость, экономичность и другие параметры движения человека. В устройство вмонтирован груз, с помощью которого можно, например, нагружать руку или сбивать точность движения.

