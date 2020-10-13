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13 октября,
2020
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Ученые ТГУ создали прибор для тренировки людей экстремальных профессий

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Сотрудники факультета психологии и факультета физической культуры ТГУ создали прибор для тренировки летчиков, космонавтов и других экстремальных профессий, сообщает пресс-служба ТГУ. Разрабатывать устройство также помогали специалисты Центра подготовки космонавтом, ученые из США и московского НИИ медико-биологических проблем.


Разработка ТГУ представляет из себя браслет, который надевается на руку. Прибор регистрирует траекторию движения, точность, скорость, экономичность и другие параметры движения человека. В устройство вмонтирован груз, с помощью которого можно, например, нагружать руку или сбивать точность движения. 

Помимо контроля и оценки качества движений, использование устройства позволяет повысить их точность и готовность человека к безошибочному выполнению действий даже при наличии внешних помех, – говорит заведующий кафедрой спортивно-оздоровительного туризма, спортивной физиологии и медицины ФФК ТГУ Леонид Капилевич.. – Изначально мы рассматривали функционал устройства только в таком разрезе, но медики, которые познакомились с патентом и устройством, считают, что оно перспективно и для реабилитации больных с двигательными нарушениями. В частности, речь идет о людях, перенесших инсульт головного мозга или страдающих болезнью Паркинсона.

Сейчас устройство выполнено в формате прототипа. Ученые ищут инвесторов, готовых вложиться в техническое исполнение разработки и довести продукт до стадии промышленного производства.


Добавим, что в настоящее время устройство выполнено в виде прототипа. Ученые ТГУ занимаются поиском инвесторов, готовых вложиться в техническое исполнение идеи и довести перспективный продукт до стадии промышленного производства.


Рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2!​​

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