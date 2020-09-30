Ученые ТГУ создали 3D-систему, которая моделирует эвакуацию людей при пожаре

Радиофизики и психологи ТГУ совместно разработали 3D-систему, моделирующую эвакуацию людей при пожаре. По словам ученых, система просчитывает поведение персонажей, учитывая разные физические и психологические состояния.
Завкафедрой информационных технологий радиофизического факультета Станислав Торгаев рассказал, что существующие модели не учитывают психофизические параметры эвакуируемых, физико-химические характеристики горения материалов и из-за своей двухмерности в полной мере не рассматривают взаимодействие людей с окружением. В системе, созданной учеными ТГУ, для каждого персонажа в начале задаются индивидуальные параметры: масса, здоровье, стресс и скорость.
В системе имеется несколько типов состояния персонажей: «спокойный», «раненный», «отравленный», «мертвый», а также «ступор», «агрессия» или «готовность помочь». По задумке, во время эвакуации состояние может меняться, а вместе с ним и поведение: персонаж с малым количеством здоровья будет передвигаться ползком, а когда его здоровье окажется на нуле, он перейдет в состояние «мертвый».
Сейчас в программу включен один психотип: персонаж со средними физическими данными, низким уровнем агрессии и частичной готовностью к чрезвычайной ситуации. Студенты факультета психологии под руководством доцента Валерии Петровой разрабатывают описание различных психотипов, которые радиофизики впоследствии добавят в базу программы.
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