Ученые ТГУ создали 3D-систему, которая моделирует эвакуацию людей при пожаре

Завкафедрой информационных технологий радиофизического факультета Станислав Торгаев рассказал, что существующие модели не учитывают психофизические параметры эвакуируемых, физико-химические характеристики горения материалов и из-за своей двухмерности в полной мере не рассматривают взаимодействие людей с окружением. В системе, созданной учеными ТГУ, для каждого персонажа в начале задаются индивидуальные параметры: масса, здоровье, стресс и скорость.

Масса в процессе эвакуации остается без изменений. Другие параметры могут меняться в зависимости от окружающей среды и взаимодействия персонажей друг с другом, — рассказал Торгаев. — Например, паникующий человек будет бежать быстрее, чем спокойный или раненный. Эти параметры схожи с параметрами персонажа в компьютерных играх: HP (единица здоровья), XP (единица опыта) и так далее.

В системе имеется несколько типов состояния персонажей: «спокойный», «раненный», «отравленный», «мертвый», а также «ступор», «агрессия» или «готовность помочь». По задумке, во время эвакуации состояние может меняться, а вместе с ним и поведение: персонаж с малым количеством здоровья будет передвигаться ползком, а когда его здоровье окажется на нуле, он перейдет в состояние «мертвый».





Сейчас в программу включен один психотип: персонаж со средними физическими данными, низким уровнем агрессии и частичной готовностью к чрезвычайной ситуации. Студенты факультета психологии под руководством доцента Валерии Петровой разрабатывают описание различных психотипов, которые радиофизики впоследствии добавят в базу программы.