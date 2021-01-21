Ученые ТГУ составили карту Васюганского болота

Ученые Биологического института ТГУ составили карту ключевого участка государственного природного заповедника «Васюганский». Наличие карты необходимо для проведения исследований на территории Большого Васюганского болота (БВБ) – уникального природного комплекса со сложной ландшафтной структурой и особыми типами болотных массивов.

«Составление карты ключевого участка выполнялось по заказу руководства заповедника, который наряду с охранной деятельностью и просвещением будет заниматься собственными научными изысканиями, – рассказывает одна из исполнителей проекта, ученый Биологического института ТГУ Наталия Горина. – Вместе с тем ландшафтная карта нужна и «внешним» исследователям. Многие российские и зарубежные ученые испытывают профессиональный интерес к самому большому болоту в мире, поскольку эта уникальная экосистема, с одной стороны, определяет климат на планете, с другой – очень чутко реагирует на те глобальные трансформации климата, которые сейчас происходят».





Работа над картой шла в три этапа. Сначала ученые занимались дешифрованием космоснимков, затем на месте уточняли детали. На финальном этапе вносили необходимые корректировки в ландшафтную карту, которая содержит подробное описание ключевого участка заповедника — отражает типы почвы, торфяных отложений, растительности и другие характеристики. Наряду с этим исполнители проекта составили подробную карту сложного рельефа болота.





«Стоит отметить, что именно в России сегодня сосредоточены самые большие водно-болотные ландшафты планеты, в то время как некоторые страны почти полностью лишились болот, – отмечает руководитель Центра превосходства ТГУ «БиоКлимЛанд» Сергей Кирпотин. – Так, в Германии их площадь сократилась на 98 процентов, в Дании – на 93 процента, в Нидерландах утрачено 95 процентов торфяников. Этой проблеме посвящена одна из наших статей, которая показывает роль водно-болотных ландшафтов России в сохранении климатического баланса на планете».





В ТГУ отмечают, что в этом году сеть SecNet, созданная университетом для изучения Сибири и Арктики, вместе с партнерами проведет два крупных международных мероприятия, посвященных торфяникам и их климаторегулирующей роли.





Одним из научных событий станет Международный научно-практический семинар ведущих ученых Германии и России, в ходе которого будут обсуждаться климатически обусловленные изменения окружающей среды Сибири, ее глобальная значимость и пути смягчения негативных последствий этих трансформаций.



Вторым мероприятием станет Шестой международный полевой симпозиум «Западносибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее», который SecNet ТГУ организует совместно с Югорским госуниверситетом, Университетом Орлеана (Франция), ИМКЭС СО РАН, Центром сохранения и восстановления болотных экосистем ИЛАН РАН и другими академическими институтами.



​В ходе симпозиума будут представлены результаты последних исследований, посвященных изменению водно-болотных ландшафтов под влиянием антропогенного и естественного факторов. Участники сформулируют идеи для новых совместных исследовательских проектов, включая изучение самого большого болота в мире.