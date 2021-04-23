Ученые ТГУ сняли фильм про исчезающие озера и их пользу для будущего растениеводства в Арктике

Сотрудники лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ изучают хасыреи – озёра, которые образовались из-за таяния мерзлоты и исчезли. Съёмки велись во время экспедиции в ЯНАО. В фильме рассказывается о рождении и смерти хасырев и о том, всегда ли таяние мерзлоты опасно для природы, анонсирует пресс-служба ТГУ.

«Разрушение вечной мерзлоты крайне важно с точки зрения круговорота углерода (главной составляющей парниковых газов), который тысячи лет накапливался и хранился в почвах Арктики и Субарктики, – объясняет один из авторов фильма, сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» Георгий Истигечев. – Оттаивание мерзлоты может привести к активизации разложения органических веществ, вызвав тем самым взрывной рост выброса в атмосферу парниковых газов – метана и углекислого газа. Это ещё более усилит потепление».





Но ученые говорят о том, что не всегда разрушение мерзлоты несет негативные последствия. Например, одно из его последствий — появлению оазисов в Арктической зоне, кроме того, это повышает продуктивность ее экосистем.





«Оттаивание вечной мерзлоты в прошлом (более 3 тысяч лет назад) служило отправной точкой для образования термокарстовых озёр, которые на территории Ханымейского плоскоместья занимают почти 50 процентов площади, – рассказывает руководитель проекта, сотрудник лаборатории «БиоГеоКлим» ТГУ Сергей Лойко. – Со временем озера расширяются и при достижении долин ручьев осушаются. Так появляются хасыреи. На дне бывшего озера находится большое количество питательных веществ, благодаря им происходит буйный рост травостоя, водорослей, заходит рыба, что привлекает птиц, в том числе перелётных и других животных».