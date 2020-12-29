Ученые ТГУ примут участие в международном проекте по изучению Арктики

Представители 36 научных организаций из 18 стран мира объединились в консорциум, который в период с 2021-го по 2024 год будет совместно собирать данные об Арктике для создания цельной картины о процессах, которые происходят в макрорегионе, в частности, об изменениях климата и экосистем Заполярья. Об этом сообщает ТАСС .

«Несмотря на уже предпринятые значительные международные усилия, данные наблюдений по-прежнему остаются фрагментированными. Отчасти это обусловлено скоростью трансформации климата на планете и другими объективными факторами. Задача проекта и его участников — получить новые фундаментальные и прикладные знания, которые помогут сохранить хрупкие арктические экосистемы и развивать регион без ущерба для них», — цитирует ТАСС слова директора исследовательского центра «Транссибирский научный путь» ТГУ Людмилы Борило.





Уточняется, что в состав консорциума вошли 18 арктических и неарктических государств — Норвегия, Швеция, Германия, США, Канада, РФ, Китай и другие страны. Руководить всем проектом будет Институт морских и полярных исследований им. Вегенера в Германии. Россию представят ТГУ и Институт океанографии ДВО РАН. Проект рассчитан на 2021-2024 годы, а сумма его финансирования — 15 миллионов евро.





В ходе реализации проекта, который получил название «Пан-арктическая система систем наблюдений: осуществление наблюдений для нужд общества», или Arctic PASSION, партнеры будут обмениваться результатами научных исследований, а также проводить совместные работы, предоставлять друг другу возможность использования исследовательских баз. За время проекта, в частности, будут изучены изменения окружающей среды, такие как таяние вечной мерзлоты, изменение ареала животных и так далее.