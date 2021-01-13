Ученые ТГУ придумали покрытие, которое защитит электронику при экстремальных температурах

Сотрудники ТГУ из лаборатории химических технологий совместно с коллегами из ИСЭ СО РАН создали новое защитное покрытие для электроники.

Как говорит сотрудник лаборатории химических технологий ТГУ Даниил Зуза, сейчас в качестве защитных покрытий зачастую используют различные лакокрасочные покрытия на основе эпоксидных смол, полиуретанов или полиакрилатов. Наносят их аэрозольным распылением, с помощью кисти или погружая печатную плату в раствор. Эти методы нанесения обладают существенными недостатками, например, часто возникают трудности с нанесением покрытий в труднодоступные места, в связи с чем возникают дефекты сплошности, что может привести к выходу из строя всей платы.





Наряду с этим недостатком традиционных подходов является образование внутри покрытия пузырьков воздуха, что также приводит к ухудшению качества покрытия, и в особенности его электрической прочности. Производство обычно происходит в несколько стадий и занимает от нескольких часов до нескольких дней.





«В нашем случае нанесение покрытия происходит из газовой фазы, — рассказывает Даниил Зуза. — Мы берем вещество, которое мы называем мономер (по аналогии с полимеризацией в традиционном смысле), испаряем его и транспортируем эти пары в плазму, где происходят различные плазмохимические реакции. В результате образуются активные частицы, которые оседают на подложку и формируют покрытие. По времени этот процесс занимает не более 30 минут, а покрытие получается гладким и механически прочным. Поскольку осаждение происходит из газовой фазы, не возникает проблем с проникновением реакционного газа в труднодоступные места».





По словам разработчиков, новое покрытие способно защитить электрические печатные платы и электронные компоненты, работающие при повышенной влажности, перепадах температур и при наличии химически агрессивных веществ. В частности, тестирование показало, что покрытие сохраняет свои функциональные свойства при температуре от -196°C до +130°C.





Добавляется, что ученые планируют продолжить исследования и расширить области применения нового покрытия. Например, совместная разработка исследователей из ТГУ и ИСЭ перспективна для использования в космическом пространстве для защиты токоведущих частей космических аппаратов.