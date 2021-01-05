Ученые ТГУ: потепление климата может сократить численность трески

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Промысел и изменение климата может сократить численность тихоокеанской трески. К такому выводу пришли группа ученых из Америки и России. Они на основе зооархеологических данных и современной информации оценили изменения размеров трески, которые являются индикатором состояния популяции. Результаты исследований опубликованы в специальном выпуске журнала Quaternary Research (Q1), издаваемом Cambridge University Press, сообщает пресс-служба ТГУ.

Целью исследователей было определение состояния тихоокеанской трески и недопущение чрезмерного сокращения её численности, как это произошло с родственным видом – атлантической треской. За последние пять веков у атлантического побережья Канады рыбаки выловили десятки миллионов тонн этой рыбы, что практически привело к её исчезновению. В конце ХХ века промысел был закрыт, но по прогнозам специалистов даже в условиях полного моратория, введённого с 1990-х годов, потребуется не менее 40 лет для полноценного восстановления популяции.

Эти события стали стимулом для проведения научной оценки состояния запасов тихоокеанской трески в северной части Тихого океана, где осуществляют промысел США, Россия, Канада, Корея и Япония. Учёные решили проанализировать, как изменялись размеры исследуемого вида за последние шесть тысяч лет.

«Американские археологи осуществляли раскопки культурных стоянок в заливе Аляска, на Алеутах и Курилах, где местные народы активно потребляли треску и оставляли кости. По этим костям восстанавливали размеры рыб и анализировали, как менялась длина трески в разное время. Например, смотрели, достигают ли сегодня рыбы того же максимума, что и в прошлом, – приводит пресс-служба слова одного из авторов статьи, главного научного сотрудника Института океанологии РАН и Биологического института ТГУ Алексея Орлова. — Мы с моим коллегой предоставили данные по размерному составу трески из района островов Матуа, Шиашкотан и Расшуа (северные Курилы) за 1950-е годы, найденные в архиве СахНИРО. По другим северным Курильским островам материалов много, но нет палеонтологических данных, а американцы как раз работали на Матуа, Шиашкотане и Расшуа, то есть имеются сравнительные данные».

По словам ученых, размерный состав рыбы внутри вида играет важную роль. Этим определяется доминирующее положение в структуре морских экосистем, размер рыбы влияет на отношения в пищевой цепи, темпы роста, пополнение и продуктивность. Вместе с тем, в некоторых ситуациях размер рыбы может быть показателем изменений в окружающей среде, например, указывать на снижение доступности пищи в океане, пагубного влияния глобального потепления, влияние промысла и другие параметры.

В ходе исследований было установлено, что самая крупная тихоокеанская треска обитает у западных и центральных Алеутских островов. В тех местах, где современная промысловая нагрузка была наиболее интенсивной, присутствует меньшее количество крупной рыбы, чем в археологических комплексах.

Наибольшие изменения коснулись трески Hawadax Island (западная часть Алеутских островов), где средняя длина трески снизилась с 84 до 76 см, а также Little Taki/Mink Isl. (c 72 до 65 см). На других участках обследованной акватории снижение средней длины было не столь существенным.

Алексей Орлов отметил, что на результаты исследования могут оказывать влияние два фактора. Первое, ученые не знают какая селективность по отношению к размеру трески была у орудий лова, применявшихся аборигенами в исторические времена. Также точно неизвестно, какие периоды года преимущественно осуществлялся промысел местными народами, а это откладывает отпечаток на ее размерный состав в уловах в связи с сезонными миграциями трески.

Также исследователи отмечают и влияние глобального потепления, из-за которого океан теперь прогревается сильнее, что также влияет на распределение рыбы. Взрослая треска, в отличие от молодых особей, способна зимовать на глубине более 100 метров, где температура более постоянна, чем на мелководье.

«Понимание этих отношений стало особенно важным, поскольку численность трески в заливе Аляска в последнее время резко сократилась, вероятно, из-за потепления океана. Сложившаяся ситуация потребовала резкого сокращения квот на вылов рыбы (∼80%) в 2018 и 2019 годах и закрытия направленного промысла в 2020 году, — отмечают авторы статьи — Перед лицом экстремальных климатических условий и резкого потепления популяция трески может оказаться не такой устойчивой, как предполагалось ранее, и данные исследований о прошлом будут иметь важное значение для понимания реакции рыбы в будущем».