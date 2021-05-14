Ученые ТГУ обнаружили на летучих мышах из Азии новых клещей, способных переносить опасные инфекции

Группа ученых из ТГУ и МГУ выявили и описали новый для Вьетнама вид клещей, паразитирующих на летучих мышах, – Spinturnix tylonycterisi. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Между паразитами и хозяевами были установлены связи, которые считаются нехарактерными. Новые данные важны для понимания путей распространения опасных инфекций, передаваемых клещами и рукокрылыми. Результаты исследований биологов опубликованы в высокорейтинговом журнале International Journal of Acarology.





«Новые данные были получены в результате работы с коллекцией рукокрылых, хранящейся в Зоологическом музе МГУ, – приводит пресс-служба слова биолога ТГУ Марии Орловой. — Объектами исследования были летучие мыши, пойманные во время экспедиций во Вьетнам и Японию в конце ХХ – начале ХХI века. Несмотря на то, что рукокрылые 20-30 лет были в заспиртованном виде, паразиты на них сохранились довольно хорошо. Среди находок наибольший интерес представляет Spinturnix tylonycterisi, обнаруженный на летучей мыши из Вьетнама. Ранее этот вид был известен только по первоописанию, сделанному в Малайзии. Кроме того, мы впервые описали протонимфу (неполовозрелую) стадию этого клеща».





По ее словам, фауна Восточной Азии остается слабоизученной. Хотя именно этот регион обладает широчайшим видовым разнообразием летучих мышей, и большинство связанных с ними инфекций проистекает как раз оттуда. Так, COVID-19 – не исключение, а очередное подтверждение и показатель того, какие последствия влечет дефицит информации по этой территории. Ученые за последние годы описали уже три вида эктопаразитов семейства Spinturnicidae. Они выступают переносчиками целого ряда опасных бактериальных инфекций, таких как бартонеллез, риккетсиоз, анаплазмоз и других.





В ТГУ отмечают, что ученые нашли нового клеща на длиннопалой ночнице (представитель семейства гладконосые), пойманной в Японии. Традиционно он паразитирует на совершенно другом семействе – подковоносых, причастных к распространению новой коронавирусной инфекции.





Выявленные биологами факты обмена паразитами показывают новые возможные пути распространения инфекций, что важно с точки зрения прогноза эпидемий и проведения профилактических мероприятий.