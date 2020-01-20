Ученые ТГУ нашли у спиреи противовирусную и антиоксидантную активности

Сотрудница лаборатории «Гербарий» БИ ТГУ Вера Костикова в ходе исследований, проведённых совместно с новосибирскими коллегами, выявила ценные лекарственные свойства у спиреи – кустарника, часто используемого в озеленении городов и дачных участков. Фитохимическое исследование показало, что данное растение обладает противовирусной и антиоксидантной активностью, сообщает пресс-служба ТГУ.

Природные ресурсы многих фармакопейных лекарственных растений истощаются, – говорит старший научный сотрудник лаборатории «Гербарий» БИ ТГУ Вера Костикова . – Например, золотой корень, экстракты из которого обладают иммуномодулирующим действием, занесен в Красную книгу РФ, во многих районах ему грозит исчезновение. Поэтому важно изучать растения со значительными природными запасами. К ним можно отнести многие виды таволги, которую садоводы знают как спирею. Это кустарники, часто образующие заросли. Мы обнаружили, что экстракты из надземных частей некоторых видов этого рода обладают высокой противовирусной и антиоксидантной активностью.

Вера Костикова проводит свои исследования на базе лаборатории фитохимии Центрального Сибирского ботанического сада СО РАН (Новосибирск) и сотрудничает со специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск). Она выяснила, что спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia) и некоторые другие виды содержат большое количество биологически активных веществ, таких как флавоноиды, сапонины, кумарины и другие. Комплексы этих веществ обеспечивают биологическую активность, по данным новосибирских исследователей, превышающую активность противовирусного препарата «Тамифлю».

В настоящий момент большинство противовирусных препаратов с доказанным эффектом производится за рубежом. Поэтому фармакологические исследования в этой области столь востребованы сейчас в России.





Кроме этого, совместно с сотрудниками из НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России (Санкт-Петербург) Вера Костикова изучает противораковую активность лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria). Род лабазник филогенетически близок к спиреям. По мнению ученой ТГУ, водный отвар цветков лабазника снижает частоту как злокачественных, так и доброкачественных опухолей.

