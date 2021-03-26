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26 марта,
2021
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Ученые ТГУ хотят узнать концентрацию микропластика в Угрюм-реке

ТВ2
ТВ2
2 часа назад

Биологи ТГУ, которые изучают наличие микропластика в почве, воде и живых организмах, собираются обследовать реку Нижняя Тунгуска в Эвенкийском районе Красноярского края.

Ученые ТГУ хотят узнать концентрацию микропластика в Угрюм-реке
Фото: water-rf.ru

По словам ученой БИ ТГУ Юлии Франк, пробы из реки, являющейся притоком Енисея, начнут брать в июне 2021 года. После их исследования, а также оценив донные отложения, ихтиофауну, можно будет говорить о степени загрязненности реки микрочастицами синтетики.


Ученые отмечают, что Нижняя Тунгуска интересна с исследовательской точки зрения. С одной стороны  в Эвенкийском крае на природу не оказывается большого антропогенного давления – нет крупных промышленных предприятий, низкая плотность населения, с другой – загрязнение возможно из-за атмосферного переноса микропластика.


«Есть интересные результаты исследований зарубежных ученых, которые анализировали загрязненность водоемов в заповедных местах Америки и Монголии, – объясняет директор Биологического института ТГУ Данил Воробьев. – Несмотря на территориальную удалённость изучаемых объектов, в них был обнаружен микропластик. Очевидно, что атмосферный перенос сыграл в этом свою роль. Микрочастицы пластика попадали в водоемы с атмосферными осадками либо их приносило потоками ветра».


Ученые уверены, что вклад в загрязнение рек и озер вносит интенсивная рыбная ловля, так как при использовании сети фрагментируются, попадают в воду, а после и в пищевой тракт рыбы.


«Пока нельзя точно сказать, насколько присутствие синтетических микрочастиц может повлиять на отдельные компоненты экосистем и пищевые цепи. Cкрининговые исследования по оценке распространения микропластика в окружающей среде начались не так давно, по России таких данных практически нет, мы только начинаем их накапливать, – говорит Юлия Франк. – Сам по себе пластик – достаточно инертный материал, но в него добавляют примеси, которые призваны улучшить качество полимера, например, красители, пластификаторы. Они потенциально могут быть вредны».


Кроме того, микропластик имеет достаточно большую поверхность, которая адсорбирует загрязнители и соединения металлов: тяжелые металлы, бензапирен и другие токсичные вещества.


Уточняется, что исследование реки, которую многие знают по роману Вячеслава Шишкова, будет проводиться в течение года. Первые результаты ученые получат уже в конце лета 2021 года.


Отметим, проект реализуется на грант Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, которая финансирует экологические исследования на территории, где добывает полезные ископаемые.

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