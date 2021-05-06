Ученые ТГУ: человек активно способствует распространению описторхоза
Ученые Биологического института ТГУ совместно с коллегами из СибГМУ исследовали зараженность описторхозом животных и людей в Сибири. Как сообщает пресс-служба вуза, основная задача исследования — выяснить, какие звенья играют главную роль в распространении заболевания, чтобы на основе этих данных разработать способы мониторинга и профилактики. Данные, полученные учеными, опубликованы в высокорейтинговом журнале Food and Waterborne Parasitology (Q1).
«Описторхоз – проблема, которая свойственна не только России, а имеет поистине глобальный масштаб. По данным ВОЗ выявлено несколько видов трематод, передаваемых с пищей. Ежегодно они вызывают в общей сложности 200 000 случаев болезни и более 7 000 случаев смерти, — приводит пресс-служба слова заведующей кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасии Симаковой. – В России заболевание, вызываемое одним из видов трематод – описторхами (Opistchorchis felineus), или, как их еще называют, кошачьей двуусткой, наиболее распространено среди людей и плотоядных животных в среднем течении Оби».
В ходе исследований, часть из которых включена в большой междисциплинарный проект, учёные ТГУ и СибГМУ проанализировали заражённость описторхозом жителей Томской области, а также рыбы, пойманной в бассейне Средней Оби из разных водоемов. Считается, что основной источник заражения описторхозом — рыба семейства карповых.
Вместе с тем ученые из СибГМУ опросили жителей сёл Мельниково, Каргала, Вознесенка, Бактат и других, чтобы выяснить, какую рыбу предпочитают сибиряки. В итоге выяснилось, что люди в основном едят карася и язя.
обнаруживаются в ельце и язе. В промысловых видах – плотве, и леще, который является видом- интродуцентом, – возбудитель описторхоза также встречается, но реже. У обследованных домашних животных (собак) описторхи пока не обнаружены. Были исследованы и непромысловые виды рыб (линь, верховка, уклейка, пескарь) и дикие животные (медведь, соболь, норка, ондатра), которые питаются рыбой», — отмечают в вузе.
Исследование личинок описторхиса проводилось в том числе с помощью молекулярно-генетической экспертизы, которая позволяет получить точные данные о видовой принадлежности возбудителя. Это важно, поскольку есть несколько видов трематод, внешне сходных с кошачьей двуусткой, но не представляющих опасности для человека. Такие виды патогенны в первую очередь для рыбоядных птиц.
«Многие виды, которые официально к числу промысловых не принадлежат, тоже активно употребляются в пищу сибиряками, например, линь, уклейка и пескарь, — говорит Анастасия Симакова. — Мы увидели, что линь в подавляющем большинстве своём заражён описторхами, но интенсивность невысокая – от одного до пяти метацеркариев на особь. У пескаря и уклейки также степень зараженности невысока, а вот у верховки она колеблется от 1 до 65 метацеркариев на особь, но эту рыбу не употребляют в пищу, она очень маленькая и вкусовые качества у нее низкие».
Животные при этом оказались «чистыми», так, ни в одной из ондатр не нашли не одного возбудителя описторхоза. Нет их и у медведей – больших любителей рыбы. Правда, выборка составила пока только четыре особи, но в этом сезоне биологи намерены продолжить свои исследования и посмотреть большее количество животных.
Как поясняет Анастасия Симакова, полученные данные свидетельствуют о том, что главные роли в круговороте описторхоза играют рыба (преимущественно язь и елец) и человек. Это связано с тем, что во многих селах «хозяйственно-бытовые стоки попадают напрямую в водоёмы, а вместе с ними и яйца описторхов, которые присутствуют в фекалиях».
По словам биологов, можно существенно снизить заболеваемость человека, если следовать двум правилам: соблюдать правила приготовления рыбы, при которых возбудитель болезни погибает, и санэпиднормы в отношении хозяйственно-бытовых стоков.
Добавим, что посмотреть лекцию эксперта ТГУ Анастасии Симаковой об описторхозе можно здесь.
ТГУ также приводит меры профилактики описторхоза, которые предлагает Роспотребнадзор. Эти меры просты: варить рыбу минимум 15 минут с момент закипания и жарить каждую сторону рыбы по 20минут. Также необходимо соблюдать правила при солении рыбы: мелкую солить в течение двух недель, крупную – в течение 40 суток с добавлением двух килограммов соли на десять килограммов рыбы.
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