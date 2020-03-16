Ученые, писатели и журналисты выступили против «антиконституционного переворота»

Ученые, писатели, журналисты и профессиональные юристы обратились к согражданам, депутатам всех уровней, политикам, общественным деятелям и к судьям Конституционного суда с тем, чтобы «не допустить антиконституционного переворота».







«Мы считаем, что над нашей страной нависла угроза глубокого конституционного кризиса и противоправного антиконституционного переворота, облеченного в псевдолегальную форму. Три главных обстоятельства убеждают нас в этом.

Мы считаем в корне противоправным, политически и этически неприемлемым внесение в 81 статью Конституции пункта 31, обнуляющего сроки действующего и действовавшего президентов. Эта норма принимается, несмотря на определение Конституционного Суда от 5 ноября 1998 г., указавшего на недопустимость манипуляций с исчислением президентских сроков. Фактически данная запись в Конституции будет утверждать, что общая конституционная норма, изложенная в пункте 3 статьи 81, не действует в отношении двух конкретных людей – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Наличие такой оговорки в Конституции вступает в прямое противоречие с принципами равенства перед законом и равенства прав и свобод, установленными статьей 19 Конституции. Оно вступает в противоречие с принципом сменяемости власти, с принципами демократического правового республиканского правления, декларированными в пункте 1 Статьи 1 Конституции, вступает в противоречие со здравым смыслом и чувством справедливости», — говорится в обращении.



