Ученые обнаружили на летучих мышах блоху, которая может переносить сыпной тиф

Российские ученые в ходе исследования нескольких особей летучей мыши нетопырь Куля (Pipistrellus kuhlii) впервые обнаружили на них блоху Ischnopsyllus variabilis. Об этом сообщает пресс-служба ТГУ.

«Нетопырь Куля — теплолюбивый вид, исходно предпочитавший сухой и полусухой климат, равнинные ландшафты Средиземноморья, Северной Африки, Ближнего Востока. На протяжении последних десятилетий в Европе отмечается прогрессирующее распространение этого вида, которое привело к увеличению общей площади ареала почти в пять раз. Отличительные черты нетопыря – высокая приспособляемость к разным климатическим условиям. Общее потепление климата ещё больше способствует его быстрому расселению в северном и восточном направлениях», — говорит сотрудник лаборатории мониторинга биоразнообразия БИ ТГУ Мария Орлова.

Ученые Биологического института (БИ) ТГУ, Института X-Bio Тюменского госуниверситета, Пензенского госуниверситета, Жигулёвского государственного природного биосферного заповедника и Противочумного института Роспотребнадзора (Ростов-на-Дону) исследовали 52 особи из восьми точек России, после чего отпустили их в природу. Полученные научные данные опубликованы в журнале «Russian journal of biological invasions» и на сайте ВОЗ в разделе по коронавирусу.

В России первые находки нетопыря Куля были сделаны в 1975 году в Ростове-на-Дону. Сейчас он обитает во многих регионах РФ. Самой северной остаётся находка, сделанная зимой 1991 году в Удмуртии; скорее всего, животное было завезено сюда случайно идущим с юга транспортом. По словам биологов, этот вид может переносить на значительные расстояния временных эктопаразитов, способствуя этим распространению ряда заболеваний.





«Установлено, что в совокупности Pipistrellus kuhlii выступает хозяином 36 видов паразитических клещей и насекомых, обитающих в разных странах. Один вид – блоха Ischnopsyllus variabilis – впервые выявлен нами для данного хозяина, — продолжает Мария Орлова. – Находки нехарактерных для нетопыря паразитов указывают на его обширные контакты с разными животными, являющимися резервуаром зоонозных инфекций. В сочетании с фактом выявления от данного вида нескольких патогенов, включая два коронавируса, очевидны его медицинское значение и необходимость изучения его паразитофауны».





По мнению ученых, активное распространение летучей мыши и, соответственно, паразитов несет угрозу в виде новых генетических вариантов вирусов и бактерий, поэтому начатые исследования эктопаразитов и инфекций, ассоциированных с другими летучими мышами России и ближнего зарубежья, будут продолжены.