Ученые нашли в Сибири самый древний случай заражения чумой

Во время исследования генома людей, живших в Северо-Восточной Азии от 17 тысяч до 550 лет назад, ученые нашли древнейший случай заражения человека чумной палочкой. Следы бактерии, которая переносит болезнь, обнаружили в зубном налете, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.



Останки пострадавшего от чумной палочки человека исследователи датировали четвертым тысячелетием до нашей эры. Ученые предполагают, что в то время на территории Сибири могла бушевать пандемия чумы, потому что в древнейшие времена смертность от нее была огромной.