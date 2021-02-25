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25 февраля,
2021
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Новости

Ученые нашли в Сибири самый древний случай заражения чумой

ТВ2
ТВ2
3 часа назад

Во время исследования генома людей, живших в Северо-Восточной Азии от 17 тысяч до 550 лет назад, ученые нашли древнейший случай заражения человека чумной палочкой. Следы бактерии, которая переносит болезнь, обнаружили в зубном налете, сообщает пресс-служба Сибирского федерального университета.

Останки пострадавшего от чумной палочки человека исследователи датировали четвертым тысячелетием до нашей эры. Ученые предполагают, что в то время на территории Сибири могла бушевать пандемия чумы, потому что в древнейшие времена смертность от нее была огромной.

Специалист СФУ зачищает погребение Бронзового века
Специалист СФУ зачищает погребение Бронзового века
Фото: предоставлено пресс-службой СФУ

Мы внесли свой вклад в изучение сложных и интересных процессов переселения и смешивания народов на территории Сибири, предоставив коллективу зарубежных палеогенетиков имеющиеся у нас редкие образцы черепов, найденных в районе города Канска, — резюмировал глава лаборатории археологии Енисейской Сибири Павел Мандрыка. — Эти останки были найдены и интерпретированы сотрудниками Сибирского федерального университета в ходе летних научных экспедиций. Они представляют большой интерес для дальнейшего изучения миграций, генетических особенностей и, возможно, заболеваний, с которыми сталкивались древнейшие жители российского севера на протяжении тысячелетий.

Судя по первым этапам генетического исследования, древние люди кочевали по Северо-Восточной Азии и смешивались в период с 10 тысяч до 800 лет назад. Часть генома этих древних людей досталась их далеким потомкам — коренным жителям Красноярского края, Иркутской области и Якутии.

Мы рассказываем об интересном. ПОДДЕРЖИ ТВ2

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