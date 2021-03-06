Ученые нашли девять новых археологических объектов в Томской области за 2020 год
За 2020 год томские ученые нашли в регионе девять новых объектов археологического наследия, сообщает пресс-служба обладминистрации. На 16 из них организовали разведки, на трех провели раскопки и еще на одном археологическое наблюдение.
В районе поселка Моряковский Затон обнаружено место выжига древесного угля. Здесь впервые в регионе выполнены раскопки на производственном объекте второй половины XIX века, а именно — периода начала индустриального развития Сибири, — сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина. — Ученым еще предстоит установить назначение объекта. По одной из версий, уголь здесь выжигался для нужд расположенного в окрестностях стекольного завода купца Королева.
Перетягина уточнила, что на месте раскопок археологи нашли железные предметы, фрагменты стеклянных изделий и гончарной керамической посуды русского производства.
Кроме того, на территории Томска в 2020 году впервые нашли памятник археологии, относящийся к самусьской культуре второго тысячелетия до нашей эры. Здесь ученые обнаружили фрагменты керамических сосудов, изделия из камня, кости и даже концевую накладку лука.
Во дворе областного краеведческого музея археологи нашли медные монеты, глиняные игрушки, фрагменты керамики и даже часть золотой монеты периода царствования Николая II. На территории уже выявленного объекта «Селище Басандайское V» ученые обнаружили изделия из камня, фрагменты керамики и развал сосуда, датируемый заключительным этапом кулайской культуры (3–4 века. нашей эры). На улице Алтайской археологи отыскали хорошо сохранившиеся стеклянные изделия, предметы из бронзы и железа, монеты 19–начала 20 столетий.
На территории Томской области находится 1194 памятника археологии. Все они состоят на государственной охране как объекты федерального значения, за их сохранность отвечает областной комитет по охране объектов культурного наследия.
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