Ученые нашли девять новых археологических объектов в Томской области за 2020 год

За 2020 год томские ученые нашли в регионе девять новых объектов археологического наследия, сообщает пресс-служба обладминистрации. На 16 из них организовали разведки, на трех провели раскопки и еще на одном археологическое наблюдение.

В районе поселка Моряковский Затон обнаружено место выжига древесного угля. Здесь впервые в регионе выполнены раскопки на производственном объекте второй половины XIX века, а именно — периода начала индустриального развития Сибири, — сообщила председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина. — Ученым еще предстоит установить назначение объекта. По одной из версий, уголь здесь выжигался для нужд расположенного в окрестностях стекольного завода купца Королева.

Перетягина уточнила, что на месте раскопок археологи нашли железные предметы, фрагменты стеклянных изделий и гончарной керамической посуды русского производства.



Кроме того, на территории Томска в 2020 году впервые нашли памятник археологии, относящийся к самусьской культуре второго тысячелетия до нашей эры. Здесь ученые обнаружили фрагменты керамических сосудов, изделия из камня, кости и даже концевую накладку лука.



Во дворе областного краеведческого музея археологи нашли медные монеты, глиняные игрушки, фрагменты керамики и даже часть золотой монеты периода царствования Николая II. На территории уже выявленного объекта «Селище Басандайское V» ученые обнаружили изделия из камня, фрагменты керамики и развал сосуда, датируемый заключительным этапом кулайской культуры (3–4 века. нашей эры). На улице Алтайской археологи отыскали хорошо сохранившиеся стеклянные изделия, предметы из бронзы и железа, монеты 19–начала 20 столетий.







