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20 апреля,
2020
Новости

Ученые: лесные пожары в Сибири могут способствовать распространению коронавируса

ТВ2
ТВ2
1 час назад

Лесные пожары, которые произошли в Сибири в 2019 году могут способствовать распространению коронавируса, пишет ТАСС.


«На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность», — заявил первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко.


По словам ученого, вирус также может распространяться вместе с частицами пыли. Ученые СО РАН представили свои предложения федеральному правительству.


Сибирские леса в 2019 году горели более двух месяцев. Основную часть пожаров было решено не тушить из-за экономической нецелесообразности. 


По официальным сведениям Авиалесохраны, огонь прошел, как минимум, 8,5 млн га леса в регионах Сибири и Якутии. Greenpeace со ссылкой на данные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза оценивал общую площадь в 14,9 млн га.


В 2020 году огонь уже прошел более 720 тыс. га леса в Сибири. В Томской области объявлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда.


По данным Региональной диспетчерской службы, за прошедшие выходные на территории Томской области уже зафиксировано более 50 термоточек, возникших из-за выжигания сухой травы. Одно возгорание перешло на территорию лесного фонда Асиновского лесничества, сейчас пожар локализован на площади 10 га.


В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.

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