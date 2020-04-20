Ученые: лесные пожары в Сибири могут способствовать распространению коронавируса

Лесные пожары, которые произошли в Сибири в 2019 году могут способствовать распространению коронавируса, пишет ТАСС.





«На наш взгляд, ближайшей очень серьезной угрозой станет наложение экологических проблем отдельных регионов и последствий начавших свое распространение лесных пожаров на ситуацию с пандемией. Известно, что смог, в том числе дым от лесных пожаров, качество воздуха, напрямую влияют на органы дыхания, усугубляя любую легочную патологию. Кроме того, смог снижает инсоляцию и проникновение ультрафиолета, естественных факторов, снижающих виральность», — заявил первый замдиректора Института вычислительных технологий Сибирского отделения РАН Андрей Юрченко.





По словам ученого, вирус также может распространяться вместе с частицами пыли. Ученые СО РАН представили свои предложения федеральному правительству.







Сибирские леса в 2019 году горели более двух месяцев. Основную часть пожаров было решено не тушить из-за экономической нецелесообразности.





По официальным сведениям Авиалесохраны, огонь прошел, как минимум, 8,5 млн га леса в регионах Сибири и Якутии. Greenpeace со ссылкой на данные системы дистанционного мониторинга Рослесхоза оценивал общую площадь в 14,9 млн га.







В 2020 году огонь уже прошел более 720 тыс. га леса в Сибири. В Томской области объявлен пожароопасный сезон на землях лесного фонда.





По данным Региональной диспетчерской службы, за прошедшие выходные на территории Томской области уже зафиксировано более 50 термоточек, возникших из-за выжигания сухой травы. Одно возгорание перешло на территорию лесного фонда Асиновского лесничества, сейчас пожар локализован на площади 10 га.





В случае обнаружения лесного пожара следует звонить по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» – 8-800-100-94-00.