Ученые из Томска предложили помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске
Биологи ТГУ готовы помочь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. С таким предложением ученые обратились в министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.
Несмотря на сообщения о локализации разлива, экологическая ситуация остается крайне сложной, поскольку пока не ясно, каким образом утилизировать тысячи тонн разлившихся по большой территории нефтепродуктов.
Биологический институт ТГУ готов направить в Норильск своих специалистов и использовать собственные разработки для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов.
Несмотря на высокие требования к экологической безопасности на предприятиях, аварийные ситуации происходят достаточно часто, – говорит директор Биологического института ТГУ, гидробиолог Данил Воробьев. – Разлив в объеме 20 тысяч тонн – это серьезная экологическая катастрофа, последствия которой будут ликвидироваться еще длительное время.
Как сообщает пресс-служба вуза, ситуацию усугубляет то, что река Амбарка, в которую вылился нефтепродукт, впадает в озеро Пясино, протяженность которого составляет 70 километров. В силу гидрологических особенностей, в нем и будет проходить накопление нефтепродуктов.
«Если оперативно не ликвидировать последствия аварии, то количество дизтоплива в донных отложениях будет критическим, а на очистку озера могут уйти десятки лет. Инструменты и технологии, созданные в БИ ТГУ, уже доказали свою эффективность на многих объектах. Технология «Аэрощуп» была проверена в ХМАО и в Заполярье. Более 20 лет назад здесь произошла крупнейшая авария, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Ученые занимались очисткой одного из самых загрязненных объектов — озера Щучьего, со дна которого им удалось поднять 157 тонн нефти», — сообщает пресс-служба вуза.
В Красноярском крае объявили режим ЧС федерального уровня. В качестве подозреваемого задержан начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3. Вскоре тысячи жителей Норильска подписали петицию против ареста из-за разлива нефтепродуктов сотрудника ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. На 7 июня ее уже подписали более семи тысяч человек. В петиции люди просят, чтобы дело рассмотрели детально, нашли виновных в ЧП и пересмотрели обвинительный приговор.
В петиции говорится, что на территории ТЭЦ-3 в Норильске на промышленной дороге загорелся легковой автомобиль, водитель при этом не пострадал. Вспыхнул пожар — огонь распространился на площади около 300 квадратных метров.
«Выяснилось, что поврежден резервуар с топливом и оттуда вытекает дизель, — пишут создатели петиции, — Сначала специалисты решили, что легковушка врезалась в хранилище и пробила его. Позже компания признала, что машина тут ни при чем. В случившемся обвинили начальника ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина. То есть человека не причастного к аварии, который на посту начальника меньше полугода. Вместо судебного разбирательства в деле, приплели человека, который выполнял все поручения вышестоящего начальства».
На совещании о мерах по устранению последствий аварии Владимир Путин раскритиковал доклад губернатора Красноярского края Александра Усса и призвал к ответу главу МЧС Евгения Зиничева. Зиничев ответил, что министерство узнало об аварии лишь 31 мая, через два дня после аварии.
Однако, как сообщает издание «Медиазона», на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю о разливе сообщили 29 мая в 12:55 по местному времени. По данным газеты «Коммерсант», в Москве об аварии на ТЭЦ-3 узнали уже через полчаса.
Возбуждены уголовные дела по статьям «порча земли», «загрязнение вод», «нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ» и по статье «халатность» из-за несвоевременного информирования о чрезвычайной ситуации.
Прокуроры установили предварительную причину разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщил «Интерфаксу» официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов. Причиной ЧП в Норильске стала просадка грунта и бетонной площадки под резервуаром с дизтопливом.
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