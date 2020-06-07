Ученые из Томска предложили помощь в ликвидации последствий аварии в Норильске

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Биологи ТГУ готовы помочь в ликвидации последствий разлива дизельного топлива в Норильске. С таким предложением ученые обратились в министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Напомним, 29 мая из-за аварии на ТЭЦ-3, расположенной в Норильске и принадлежащей компании «Норникель», разлились более 21 тысячи тонн дизельного топлива. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, из-за чего разлив мог дойти до Карского залива. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров, ущерб оценивают в десятки миллиардов рублей.

Несмотря на сообщения о локализации разлива, экологическая ситуация остается крайне сложной, поскольку пока не ясно, каким образом утилизировать тысячи тонн разлившихся по большой территории нефтепродуктов.

Биологический институт ТГУ готов направить в Норильск своих специалистов и использовать собственные разработки для очистки воды и донных отложений от нефтепродуктов.

Несмотря на высокие требования к экологической безопасности на предприятиях, аварийные ситуации происходят достаточно часто, – говорит директор Биологического института ТГУ, гидробиолог Данил Воробьев. – Разлив в объеме 20 тысяч тонн – это серьезная экологическая катастрофа, последствия которой будут ликвидироваться еще длительное время.

Как сообщает пресс-служба вуза, ситуацию усугубляет то, что река Амбарка, в которую вылился нефтепродукт, впадает в озеро Пясино, протяженность которого составляет 70 километров. В силу гидрологических особенностей, в нем и будет проходить накопление нефтепродуктов.

«Если оперативно не ликвидировать последствия аварии, то количество дизтоплива в донных отложениях будет критическим, а на очистку озера могут уйти десятки лет. Инструменты и технологии, созданные в БИ ТГУ, уже доказали свою эффективность на многих объектах. Технология «Аэрощуп» была проверена в ХМАО и в Заполярье. Более 20 лет назад здесь произошла крупнейшая авария, занесенная в Книгу рекордов Гиннеса. Ученые занимались очисткой одного из самых загрязненных объектов — озера Щучьего, со дна которого им удалось поднять 157 тонн нефти», — сообщает пресс-служба вуза.

Фото: Greenpeace