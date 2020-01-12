Ученые из Томска предложили новую технологию для для обнаружения утечек взрывоопасного водорода

Они предложили новые сенсоры на основе широкодоступного оптического волокна. Эти сенсоры могут использоваться для обнаружения утечек взрывоопасного водорода. Об этом рассказали в пресс-службе вуза.

«Водород считается одним из перспективных альтернативных источников энергии. Однако его применение в качестве энергоносителя затруднено, в том числе и тем, что в смеси с кислородом или воздухом он взрывоопасен. Такое смешение с воздухом возможно, например, в случае утечки водорода из резервуара, где он хранится, — отметили в вузе.





«Нужно детектировать молекулы водорода в газовой смеси. Сейчас это делают с помощью различных способов, в том числе с использованием электронных сенсоров, хотя они являются потенциальным источником искры. Поэтому мы обратили свое внимание на оптическое волокно. Это простой и коммерчески доступный материал. При этом можно максимально удалить сенсор от места детектирования, так как оптоволокно легко позволяет передавать информацию на большие расстояния. Сенсор может размещаться в двигателе машины, работающей на водороде, или в месте заправки, а в кабине может быть индикатор утечки», — сказал автор исследования Павел Постников.





Оптическое волокно сделано из стекла или пластика. Ученые нанесли на оболочку волокна тонкий слой золота. На этой драгоценной пластинке из матричного раствора исследователи вырастили металлоорганический каркас. Он состоит из молекул цинка и специфических органических соединений.