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08 июня,
2021
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Ученые из Красноярска разработали прибор экспресс-диагностики клещевых инфекций

ТВ2
ТВ2
6 часов назад

Ученые Красноярского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук (КНЦ СО РАН) и его малого инновационного предприятия «Формула Гена» разработали технологию экспресс-диагностики клещевых инфекций в полевых условиях. Об этом сообщает Интерфакс.

Ученые из Красноярска разработали прибор экспресс-диагностики клещевых инфекций

Благодаря компактному прибору протестировать клеща можно до обращения в медучреждение. Чтобы выявить боррелиоз, достаточно поместить клеща в небольшой объем реагентов. В случае наличия возбудителя через 20-40 минут раствор изменит окраску.

Для такого способа экспресс-диагностики ученые использовали модифицированный метод LAMP (петлевой изотермической амплификации). С его помощью выявить ДНК или РНК возбудителя можно быстро и просто.


«С нашим девайсом можно в короткие сроки исследовать клеща прямо на месте, без использования дополнительного лабораторного оборудования. После доработки прибора, а также получения патента планируем найти заказчиков на продукцию среди индустриальных компаний», — приводит издание слова биолога филиала Национального медицинского исследовательского центра гематологии Юрия Комаровского.


В проекте участвуют специалисты из НИИ эпидемиологии и микробиологии Омска, полностью профилированного по проблеме природно-очаговых инфекций в Российской Федерации. «Именно поэтому мы рассчитываем, что наш проект будет интересен медицинским и фармацевтическим компаниям и мы быстро найдем своих первых инвесторов», — добавил Юрий Комаровский.


Отмечается, что разработка устройства стала возможной благодаря гранту по итогам конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям в 2018 году. Она ведется совместно с Омским научно-исследовательским институтом природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора и Центром гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае.

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