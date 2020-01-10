Ученые из Британии приедут изучать Васюганские болота
Исследователи из ТГУ и университета Ньюкасла будут вместе изучать углеродный цикл Васюганского болота, сообщает пресс-служба томского вуза.
«Васюганское болото привлекает внимание многих научных групп в мире, — рассказывает директор Центра «БиоКлимЛанд» ТГУ Сергей Кирпотин. — Причина кроется не только в его размерах, но и в том, что это болото играет большую климатообразующую роль. Его исследование помогает понять причины глобальных изменений окружающей среды, которые сейчас происходят на планете. Британские коллеги вышли на нас через публикации участников сети SecNet, созданной под эгидой ТГУ для изучения Сибири и Арктики. Специалистов из Ньюкасла заинтересовал мегапрофиль – исследовательская инфраструктура, созданная ТГУ. Нас в свою очередь интересует ряд лабораторных исследований, которые способны выполнять британцы».
На первом этапе сотрудничества ученые будут проводить совместные семинары, чтобы «стыковать» исследовательские группы. В феврале ученые ТГУ отправятся на первый совместный семинар. В Британию они доставят пробы, взятые на Васюганском болоте. Экспедиция на самое большое болото в мире состоялась в декабре.
«Зимний отбор проб сопряжен с определенными сложностями, но нам удалось взять колонку торфа для исследований, а именно для того, чтобы британцы провели анализ лигнина, – говорит Сергей Кирпотин. – Это позволяет получить более точные данные о представленности в прошлом древесной растительности, а в конечном счете об углеродном цикле, от которого на нашей планете зависит очень многое. Именно многолетнее изменение углеродного цикла в далеком прошлом приводило к чередованию холодных ледниковых эпох и теплых межледниковий. Чтобы прогнозировать дальнейшие изменения на планете, очень важно понимать закономерности процессов, имевших место в прошлом».
Ученые отмечают, что экспедиция в зимнее время интересна тем, что позволяет оценить возможность работы в холодное время года. Ранее ученые ТГУ передвигались по Васюганскому болоту на болотоходе в летнее время, но пересечь весь сильно обводненный и топкий объект на на нем практически невозможно. Зимой место становится доступнее. В нынешней экспедиции под руководством директора стационарной исследовательской базы «Васюганская» Сергея Федько добирались туда на снегоходах по замерзшему болоту. Это позволило выбрать места, необходимые для последующего отбора проб.
В феврале британские ученые с ответным визитом приедут в Томск, они посетят две исследовательские станции ТГУ, входящие в сеть SecNet, и международный проект Interact II. На семинарах ученые обсудят тематику совместных исследований и определятся с подачей заявок в научные фонды, поддерживающие международные проекты.
Добавим, ученые ТГУ выступили с инициативой подготовить предложение о возможности учета водно-болотных угодий в рамках Парижского соглашения по климату. Оно направлено на сдерживание климатических изменений. Одна из мер при этом — квотирование для стран – участников соглашения объема выбросов СО2 в атмосферу. Как отмечает Сергей Кирпотин, водно-болотные ландшафты, и в особенности Васюганское болото, играют значимую роль в поглощении СО2. Это предложение с научным обоснованием будет направлено в Минприроды РФ для дальнейшего обсуждения на уровне руководства страны.
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