Ученые из Британии приедут изучать Васюганские болота

Исследователи из ТГУ и университета Ньюкасла будут вместе изучать углеродный цикл Васюганского болота, сообщает пресс-служба томского вуза.





«Васюганское болото привлекает внимание многих научных групп в мире, — рассказывает директор Центра «БиоКлимЛанд» ТГУ Сергей Кирпотин. — Причина кроется не только в его размерах, но и в том, что это болото играет большую климатообразующую роль. Его исследование помогает понять причины глобальных изменений окружающей среды, которые сейчас происходят на планете. Британские коллеги вышли на нас через публикации участников сети SecNet, созданной под эгидой ТГУ для изучения Сибири и Арктики. Специалистов из Ньюкасла заинтересовал мегапрофиль – исследовательская инфраструктура, созданная ТГУ. Нас в свою очередь интересует ряд лабораторных исследований, которые способны выполнять британцы».





На первом этапе сотрудничества ученые будут проводить совместные семинары, чтобы «стыковать» исследовательские группы. В феврале ученые ТГУ отправятся на первый совместный семинар. В Британию они доставят пробы, взятые на Васюганском болоте. Экспедиция на самое большое болото в мире состоялась в декабре.





«Зимний отбор проб сопряжен с определенными сложностями, но нам удалось взять колонку торфа для исследований, а именно для того, чтобы британцы провели анализ лигнина, – говорит Сергей Кирпотин. – Это позволяет получить более точные данные о представленности в прошлом древесной растительности, а в конечном счете об углеродном цикле, от которого на нашей планете зависит очень многое. Именно многолетнее изменение углеродного цикла в далеком прошлом приводило к чередованию холодных ледниковых эпох и теплых межледниковий. Чтобы прогнозировать дальнейшие изменения на планете, очень важно понимать закономерности процессов, имевших место в прошлом».