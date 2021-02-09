Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на зарплату в 25 тысяч рублей
Старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.
«Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует должности. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.
Руководство обосновало подобное решение тем, что указ президента был, а бюджет так и не увеличили, — цитирует Анастасию Проскукрину ngs.ru.
В ответ на это Владимир Путин перенаправил вопрос министру финансов РФ Антону Силуанову, который объяснил, что ученые по указу обеспечены зарплатой на уровне двукратной по региону.
«Здесь сказано было Анастасией Сергеевной о том, что она работает на полставки. Поэтому, если ставка разделена, то и уровень оплаты пропорционально распределяется», — сообщил министр.
Однако Анастасия Проскурина рассказала, что работает на полную ставку, но получает только половину. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что средняя зарплата по отрасли составляет 39 тысяч рублей.
«У нее должно быть почти 78 тысяч. Где деньги-то? Если вы говорите, что у вас 200% от среднего по региону, где деньги, Зин?» — добавил Владимир Путин. Теперь поиском денег Анастасии займется министерство образования, о чем телеканалу «Россия-24» сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
Через несколько часов после этого разговора стало известно, что старшие научные сотрудницы Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина, Екатерина Поттер и Евгения Долгова получили президентскую премию. «За формирование новой идеологии в лечении пациентов со злокачественными опухолями, основанной на скоординированном по времени действий инновационных препаратов нуклеиновых кислот и кросслинкирующих цитостатиков», — говорится в тексте указа о награждении.
Сибирским ученым удалось сделать химиотерапию с одной стороны более эффективной, а с другой намного более щадящей. Новые методы основаны на совместном действии препаратов на основе ДНК и химиотерапии.
Президентская премия, учрежденная в 2008 году, присуждается ежегодно за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, а также укрепление обороноспособности страны. Размер каждой премии с 2020 года составляет 5 миллионов рублей. Непонятно только, каждая девушка из Института цитологии и генетики СО РАН получит по 5 млн рублей или это премия на троих.
Его удаление повлечет за собой удаление шапок соответствущих страниц.
Вы подтверждаете удаление поста?