Ученая из Новосибирска пожаловалась Путину на зарплату в 25 тысяч рублей

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Старший научный сотрудник новосибирского Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина в ходе заседания президентского Совета по науке и образованию рассказала Владимиру Путину о низкой заработной плате ученых.

«Я — старший научный сотрудник, и моя зарплата составляет 25 тысяч рублей. Это, в принципе, достаточно высокая должность, как я считаю. На мой взгляд, зарплата не соответствует должности. Нам в этом году выделили надбавку — это 6 тысяч. То есть суммарно на руки в данный момент я получаю 32 тысячи рублей. После того как вы издали указ свой о повышении зарплат научным сотрудникам, года три назад это было, у нас было предложено перейти сотрудникам на полставки, то есть чтобы отчитаться о повышении зарплат, — объяснила Анастасия Проскурина.

Руководство обосновало подобное решение тем, что указ президента был, а бюджет так и не увеличили, — цитирует Анастасию Проскукрину ngs.ru.

Фото: из личного архива Анастасии Проскуриной

В ответ на это Владимир Путин перенаправил вопрос министру финансов РФ Антону Силуанову, который объяснил, что ученые по указу обеспечены зарплатой на уровне двукратной по региону.

«Здесь сказано было Анастасией Сергеевной о том, что она работает на полставки. Поэтому, если ставка разделена, то и уровень оплаты пропорционально распределяется», — сообщил министр.

Однако Анастасия Проскурина рассказала, что работает на полную ставку, но получает только половину. А губернатор Новосибирской области Андрей Травников пояснил, что средняя зарплата по отрасли составляет 39 тысяч рублей.