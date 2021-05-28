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28 мая,
2021
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Участвуйте в розыгрыше и успевайте выиграть автомобиль от «Регион ДСК»

ТВ2
ТВ2
7 часов назад

Компания «Регион ДСК» проводит розыгрыш автомобиля Datsun on-DO среди своих клиентов, в которому можно присоединиться до 29 мая 2021 года. Итоги розыгрыша подведут в прямом эфире Instagram Агентства новостей ТВ2.

Участвуйте в розыгрыше и успевайте выиграть автомобиль от «Регион ДСК»

Чтобы поучаствовать в розыгрыше авто, нужно до 29 мая 2021 года приобрести в торговых точках компании товары или услуги на сумму более 25 тысяч рублей одним заказом. После вам нужно зарегистрировать на сайте region-dsk.ru до 29 мая номер договора, подтверждающего покупку, а также оставить отзыв о компании «Регион ДСК» на одном из сайтов: 2gis.ru, flamp.ru, google.ru/maps, yandex.ru/maps. С полным списком правил конкурса можно ознакомиться по ссылке


Итоги розыгрыша подведут 31 мая 2021 года в 19.00 в прямом эфире Instagram Агентства новостей ТВ2. К этому моменту на розыгрыш заявилось более 500 участников.


Отметим, компания «Регион ДСК» работает на томском рынке уже 26 лет и помогает создавать комфорт и уют в квартирах. Она занимается продажей и установкой и высококачественных пластиковых окон из профиля от немецкого изготовителя с австрийской фурнитурой МАСО.


Партнерский материал

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